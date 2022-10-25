. Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи

Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи

Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи

Бытует мнение, что если затеять уборку в неблагоприятный для этого день, то можно привлечь в свою жизнь много неприятностей и бед. Приметы и обычаи помогут понять, какой день недели является благоприятным для наведения порядка в своем доме, а также освобождения его от негатива.

Благоприятные и неблагоприятные дни для уборки в доме

Уборка в доме позволяет не только избавиться от накопившегося мусора и пыли, но еще и очистить помещение от негатива. Народные приметы и обычаи позволят понять, когда лучше выбирать день для уборки своего дома, чтобы достичь благополучия, согласия и достатка.

Каждый день недели имеет свою энергетику и если проводить уборку в неподходящий день, то можно привлечь в свою жизнь неприятности и беды.

Благоприятные дни:

  • Самым удачным для этого считается вторник, когда можно заниматься любой работой: стиркой, глажкой, мытьем окон и полов.
  • Среда тоже является благоприятным днем для уборки в доме.
  • В пятницу необходимо открывать в своем доме окна на проветривание. Таким образом удастся привлечь в него энергетику плодородия.
  • Суббота считается самым удачным днем для уборки в своем жилище. Причем к этому процессу могут приступить все члены семьи. Данный процесс принесет взаимопонимание между родными людьми и благополучие.


Неблагоприятные дни:

  • В четверг не стоит пылесосить, лучше подметать веником. Считается, что в данный день можно смело заниматься мытьем полов и окон. Приметы говорят о том, что работая по дому в четверг, удастся найти выход из тупиковой ситуации.
  • В понедельник и воскресенье вовсе следует отказаться от какой-либо работы по дому. В противном случае можно лишиться счастья, благополучия и богатства.

Как вымести из дома негативную энергию


Согласно фэншуй учению, наличие в доме пыли, хлама и грязи приводит к замедлению потоков энергии. В таком месте человек может ощущать усталость, раздражительность и слабость. Именно поэтому мастера по фэншуй рекомендуют заниматься уборкой в доме в период убывающей Луны. Они советуют включить энергичную музыку — это позволит активизировать положительную энергию.

Помимо дня недели, важную роль играет и время проведения уборки. Выбрав благоприятный период, нужно приступать к уборке после восхода солнца, а завершать ее до заката. То же самое правило касается выноса мусора и избавления от ненужных вещей. Если что-то необходимо выбросить, то сделать это следует до того, как сядет солнце.

В вечернее время суток и поздней ночью не принято что-либо делать по дому, иначе можно лишить себя достатка и благополучия. Не следует мыть полы после смотрин невесты или жениха. То же самое касается и больших церковных праздников, когда уборка строго запрещена.

Если делать ее параллельно с приготовлением пищи, то семейство все время будет испытывать недостаток еды.


Всем хозяйкам необходимо знать, что пол нужно начинать подметать от порога, а не от него, потому что так можно вымести из дома добро и положительную энергию. Если же, наоборот, нужно избавиться от негативной энергии, то мыть и подметать полы нужно от комнат, двигаясь к порогу.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

Последние новости

Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Лена Катина рассказала о своей беременности
Лена Катина рассказала о своей беременности
Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи
Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи
Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)
Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима
Очевидцы сообщили о взрыве на российском радиаторном заводе
Очевидцы сообщили о взрыве на российском радиаторном заводе
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье
Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике

Топ на сегодня

Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты

Еще по теме

Масленица 2018: вторник, 13 февраля - «Заигрыши», значение, традиции, обычаи и приметы второго дня масленичной недели
Выметаем неудачи из дома: обряды, заговоры
Как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь
День осеннего равноденствия в сентябре 2017 года: какого числа, приметы, традиции, обычаи