. Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи

Бытует мнение, что если затеять уборку в неблагоприятный для этого день, то можно привлечь в свою жизнь много неприятностей и бед. Приметы и обычаи помогут понять, какой день недели является благоприятным для наведения порядка в своем доме, а также освобождения его от негатива.

Благоприятные и неблагоприятные дни для уборки в доме

Уборка в доме позволяет не только избавиться от накопившегося мусора и пыли, но еще и очистить помещение от негатива. Народные приметы и обычаи позволят понять, когда лучше выбирать день для уборки своего дома, чтобы достичь благополучия, согласия и достатка.

Каждый день недели имеет свою энергетику и если проводить уборку в неподходящий день, то можно привлечь в свою жизнь неприятности и беды.

Благоприятные дни:

Самым удачным для этого считается вторник, когда можно заниматься любой работой: стиркой, глажкой, мытьем окон и полов.

Среда тоже является благоприятным днем для уборки в доме.

В пятницу необходимо открывать в своем доме окна на проветривание. Таким образом удастся привлечь в него энергетику плодородия.

Суббота считается самым удачным днем для уборки в своем жилище. Причем к этому процессу могут приступить все члены семьи. Данный процесс принесет взаимопонимание между родными людьми и благополучие.





Неблагоприятные дни:

В четверг не стоит пылесосить, лучше подметать веником. Считается, что в данный день можно смело заниматься мытьем полов и окон. Приметы говорят о том, что работая по дому в четверг, удастся найти выход из тупиковой ситуации.

В понедельник и воскресенье вовсе следует отказаться от какой-либо работы по дому. В противном случае можно лишиться счастья, благополучия и богатства.

Как вымести из дома негативную энергию





Согласно фэншуй учению, наличие в доме пыли, хлама и грязи приводит к замедлению потоков энергии. В таком месте человек может ощущать усталость, раздражительность и слабость. Именно поэтому мастера по фэншуй рекомендуют заниматься уборкой в доме в период убывающей Луны. Они советуют включить энергичную музыку — это позволит активизировать положительную энергию.

Помимо дня недели, важную роль играет и время проведения уборки. Выбрав благоприятный период, нужно приступать к уборке после восхода солнца, а завершать ее до заката. То же самое правило касается выноса мусора и избавления от ненужных вещей. Если что-то необходимо выбросить, то сделать это следует до того, как сядет солнце.

В вечернее время суток и поздней ночью не принято что-либо делать по дому, иначе можно лишить себя достатка и благополучия. Не следует мыть полы после смотрин невесты или жениха. То же самое касается и больших церковных праздников, когда уборка строго запрещена.

Если делать ее параллельно с приготовлением пищи, то семейство все время будет испытывать недостаток еды.





Всем хозяйкам необходимо знать, что пол нужно начинать подметать от порога, а не от него, потому что так можно вымести из дома добро и положительную энергию. Если же, наоборот, нужно избавиться от негативной энергии, то мыть и подметать полы нужно от комнат, двигаясь к порогу.