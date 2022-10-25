. Более 350 тысяч российских школьников стали участниками акции VK "День IT-знаний"
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Более 350 тысяч российских школьников стали участниками акции VK "День IT-знаний"

Более 350 тысяч российских школьников стали участниками акции VK "День IT-знаний"

В ежегодной профориентационной акции VK "День IT-знаний" приняли участие свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов, сообщает пресс-служба VK.

Профориентационный проект организует компания VK при поддержке Минпросвещения РФ и Российского общества "Знание".


В ходе акции более 380 экспертов из IT-компаний рассказали школьникам о видеотехнологиях. Уроки прошли офлайн и по видеосвязи с помощью сервиса VK Звонки.

Школьники по всей стране узнали о том, как устроены видеотехнологии, в каких сервисах они применяются, какие специалисты их создают и развивают, какие навыки необходимы для работы в этой сфере. Видеоэфир собрал свыше 1,7 млн просмотров.

"Мы проводим День IT-знаний в шестой раз и рады, что акция каждый год находит отклик как у школьников, так и у педагогов со всей страны. В этом году мы рассказали ребятам про современные видеотехнологии, а также тех профессионалов, которые их создают и используют в своей работе, как и где этому учиться и что сделать, чтобы ими стать. Почти 400 спикеров выступили по всей стране лично перед школьниками прямо в их классах и актовых залах", – отметил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

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По материалам: uposters.ru

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