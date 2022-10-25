. Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в Китае
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Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в Китае

Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в КитаеReuters: Tesla впервые в этом году снизила цены на свои электромобили в Китае на 9%

Крупнейший американский производитель электромобилей Tesla был вынужден снизить цены на свои машины в Китае на 9 процентов впервые с начала года на фоне угрозы рецессии и ценовой войны на рынке, пишет Reuters.

На прошлой неделе глава и основатель Tesla американский миллиардер Илон Маск сказал, что в Европе и Китае «идет своего рода рецессия», и компания не сможет достичь своей цели по поставкам автомобилей в этом году. Маск также подчеркнул, что Tesla будет «устойчивой к рецессии», а мировой спрос в четвертом квартале будет высоким.

Аналитики же отмечают снижение спроса и увеличивающийся переизбыток автомобилей в Китае. В сентябре рост продаж электромобилей в стране стал самым медленным за пять месяцев, а эксперт China Merchants Bank International (CMBI) Ши Цзи предрек увеличение конкуренции в отрасли в 2023 году на фоне сокращения продаж. Это заставляет производителей снижать цены.

«Снижение цен подчеркивает возможную ценовую войну, на которую мы обращаем внимание с августа», — сказал Ши Цзи.

Tesla сообщила Reuters, что корректирует цены в соответствии с затратами на фоне улучшения производственных показателей завода в Шанхае и сохранения стабильных цепочек поставок даже в условиях локдаунов в Китае. Стартовая цена седана Model 3 теперь составляет 265 900 юаней (36 727 долларов) вместо 279 900 юаней, а цена внедорожника Model Y была снижена до 288 900 юаней с 316 900 юаней. При этом средняя стоимость Tesla в США в августе составила 70 000 долларов.

В марте этого года Tesla, напротив, подняла цены на электромобили в Китае из-за увеличения мировой инфляции, подорожания сырья и роста затрат на логистику.

Ранее Илон Маск заявлял о планах выпустить дешевую Tesla стоимостью 25 тысяч долларов. По его словам, автопроизводитель работает над созданием новой платформы, которая окажется вдвое дешевле платформ Model Y и Model 3.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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