. Чем отличается грязная атомная бомба от обычной

Весь мир только и обсуждает грядущую опасность. В минувшее воскресенье Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции. В ходе беседы генерал нашей армии высказал Себастьяну Лекорню свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы. Грязная бомба — это ядерное оружие, которое помимо колоссальной разрушительной силы имеет ряд других поражающих факторов: электромагнитный импульс; световое изучение; проникающую радиацию; возможность радиоактивного заражения местности. Взрывная волна от грязной бомбы меньше, чем от ядерного оружия, и она относится не к военному оружию, а к террористическому, поскольку радиация действует медленно и способна погубить большое количество людей совершенно незаметно. Атомная бомба «разбрасывает» по местности радиоактивные вещества, которые продолжают причинять вред даже после того, как взрыв прекратится и пройдет несколько дней, недель и даже месяцев. «В снаряд закладываются радиоактивные элементы — и все. Химический боеприпас подойдет любой. Подойдет кассетный боеприпас. Конструкция элементарная: оболочка, вышибной заряд, радиоактивное вещество. Снаряд взрывается, вышибным зарядом выносится радиоактивное вещество и вышвыривается на большую территорию. Вот и все. Другой вариант — нанесение удара ракетной системой большой дальности по отходам атомных станций», — говорит военный эксперт Константин Сивков о схеме создания грязной бомбы. Чистая бомба — бомба при взрыве которой образуется меньше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной.