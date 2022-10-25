. Что нужно делать, чтобы легко побороть «ломку» после отказа от кофе

Мало кто знает, что страсть к кофе может пагубно сказаться на здоровье. Тяжелее всего отказаться от этого напитка тем, кто пьет его уже очень давно, ведь у них может появиться «ломка». Рекомендуется отказываться от кофе постепенно, тогда удастся побороть все негативные последствия.

Вред, который кофе оказывает на организм

Кофеин, содержащийся в данном напитке, повышает риск развития кардиологических недугов в молодом возрасте, ухудшает состояние здоровье диабетиков из-за нарушения метаболизма глюкозы. Он также может вызвать подагру, гастрит и дисбаланс кишечной микрофлоры.

Беременным женщинам вовсе следует отказаться от напитка, потому что он неблагоприятным образом влияет на плод. От кофе у малыша учащается сердцебиение, могут возникнуть нервные расстройства.

Нередко кофе становится причиной появления лишнего веса.

Что будет если резко отказаться от кофе





Любителям этого бодрящего напитка необходимо постепенно снижать его количество. Если же сделать это резко, то можно столкнуться с негативными последствиями: головной болью, мигренью и усталостью.

Каждый день необходимо снижать количество употребляемого напитка. Например, утром выпить не целую чашечку кофе, а чуть меньше, разбавив его водой. Организм получит кофеин, но только не в столь больших количествах. В следующий раз нужно еще меньше оставить кофе в чашке — примерно половину, и тоже разбавить его водой.

Подобным образом можно отказаться и от кофе с молоком, только вместо воды нужно добавлять больше молока.

С течением времени можно перейти на употребление травяных чаев и настоев.

Как справиться с «ломкой» после отказа от кофе





К большому сожалению, отказ от кофе может вызывать «ломку». К этому нужно заранее подготовиться, узнав, сколько по времени она может длиться. Примерно через 12 часов после выпитой чашки кофе, просыпается сильное желание выпить еще.

Отсутствие кофеина в организме может вызывать синдром отмены. Такая ломка может длиться до недели. В это время организм может испытывать усталость, слабость и перепады настроения. В некоторых случаях ломка может негативно сказаться на самочувствии. Людям даже покажется, что без кофе им тяжелее работать. Но нужно выждать это время, и когда организм полностью отвыкнет от кофеина, он станет реагировать намного проще.

Что произойдет, если полностью отказаться от кофе





Люди, которые откажутся от кофе, начнут замечать, что их сон стал крепче и у них прибавилось энергии. Это благоприятным образом отразится на работе печени, а еще поможет повысить либидо. Женщины, которые перестали употреблять этот напиток, стали более энергичными, активными и легкими на подъем.

Некоторые дамы нашли много плюсов после отказа от кофе, в частности они стали замечать, что начали худеть. В большинстве случаев люди пьют напитки с сахаром, молоком и сиропом, что только прибавляет калорий.

Положительно отказ от кофе влияет и на внешний вид. При употреблении данного напитка происходит излишняя выработка гормона стресса кортизола, который негативным образом влияет на кожу лица и приводит к ускорению процесса ее старения. Лишь отказавшись от кофе, удастся вернуть прежнюю молодость.