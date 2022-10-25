. Чулпан Хаматова рассказала о свободе в России

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что ее карьера в Европе провалилась. Еще несколько лет назад Чулпан Хаматова была одной из самых востребованных актрис в России. После отъезда в Латвию экс-звезда театральных подмостков РФ сконцентрировалась на иностранных зрителях. Ранее артистка пробовала свои силы в европейских постановках. Вот только покорить берлинские театры не смогла. Как признается Хаматова, она сама приняла решение отказаться от будущего за границей. По ее словам, одной из причин стала семья: жить на два города, когда нужно воспитывать подрастающих наследников, не получалось. «Какое-то время я жила в таком шпагате между Берлином и Москвой. С двумя маленькими детьми оказалось тяжело ездить на репетиции в Москву, возвращаться ночным рейсом на съемки в Берлин. Потом уезжать обратно в столицу России, оттуда на спектакли в Австрию. В тот момент я очень утомилась. Дети стали подрастать. Пока они были в корзинке, еще можно было в самолетах с ними справиться. А когда им 2-3 года — это уже тяжелее», — делится Хаматова в интервью.Однако дети — не единственное, что удержало 46-летнюю артистку в России. Чулпан утверждает, что на момент принятия решения, в московских театрах были безграничные возможности. Это, по ее мнению, отличало наше искусство от европейского. «В Германии уже тогда были запреты: партия зеленых вырежет кусок из фильма, а это тоже нельзя. В общем, мне казалось, что в Москве можно все — абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами», — говорит актриса. В начале года Хаматова перебралась в Ригу из-за сложной политической обстановки в мире. Сейчас ее гонорары значительно снизились. Впрочем, за границей ей приходится сталкиваться и с другими неудобствами. Для того чтобы не потерять работу, Хаматова начала учить язык страны, в которой проживает. «Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — вздыхает артистка в интервью «Jauns․TV».