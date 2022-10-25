. Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
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Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро

Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Тиктокер Даня Милохин ошарашил своим заявлением об уходе из ледового шоу. Блогер Лена Миро считает, что Даню Милохина за демарш накажет сама жизнь. Известный блогер и певец Даня Милохин спровоцировал жуткий скандал, объявив о своем уходе из шоу Первого канала «Ледниковый период». 20-летняя знаменитость в своем микроблоге объяснила, что не понимает, зачем ему нужен проект. Фактически Даня Милохин подставил всех: продюсеров шоу, свою партнершу Женю Медведеву, тренера Александра Жулина и фанатов, болевших за него. На демарш Дани Милохина отреагировали уже многие знаменитости, включая Татьяну Тарасову и Александра Жулина.
Оценила поступок Милохина и блогер Лена Миро. В своем «Живом журнале» она предрекла Дане Милохину печальное будущее. «Все понимаю. Денег у Дани очень много. Лучше вместо коньков просто поспать. И телевизор этот парню не нужен — не прибавит он Милохину популярности. Но все тот же вопрос: а ты этого не понимал, когда заходил в проект? Обычно такое отношение лечит жизнь. Раз так сделаешь, второй, третий, а потом с тобой просто никто не будет иметь никаких дел. И ты, сидя на бобах, будешь выполнять взятые на себя обязательства. Ну, или продолжишь лапу сосать без меда — тут уж твой выбор. Неужели это кому-то непонятно? Странно», — высказалась Лена Миро.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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