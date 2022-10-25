. День 25 октября в истории

День таможенника Российской Федерации.

Установлен ука­зом Президента РФ от 4 августа 1995 года.

Дата праздника приурочена к годовщине двух исторических событий. В 1653 году царь Алексей Михайлович издал указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских», положивший начало созданию в России единой таможенной системы. А в 1991 году указом Президента РФ Бориса Ельцина был учреждён Государственный таможенный комитет РСФСР, преобразованный в 2004 году в Федеральную таможенную службу.

Произойдет частное солнечное затмение.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в 6 месяцев. Во время этих небесных представлений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то происходит солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

Солнечные затмения бывают трех типов: полное, частное и кольцеобразное. Если спутник Земли закрывает собой только часть солнечного диска, то затмение называют частным, если скрытым оказывается вся звезда — полным, а если Луна закрывает центральную часть Солнца, оставляя яркое кольцо — кольцеобразным.

25 октября произойдет частное солнечное затмение. Астрономическое явление, которое начнется в 12:00 и будет продолжаться до 16:01 мск, можно будет увидеть в европейской части России и других странах Европы, на Ближнем Востоке, в Северной и Восточной Африки, западных частях Азии, а также на островах Гренландии и Гернси.

32 года назад (1990) вышел в эфир первый выпуск телеигры «Поле чудес».

Первоначально программу вел Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года её ведущим стал Леонид Якубович.

«Поле чудес» — российский аналог американской программы «Колесо Фортуны». Название программы Владислав Листьев взял из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В эфир уже вышло свыше 1300 выпусков «Поле чудес».

45 лет назад (1977) было учреждено почётное звание «Народного врача СССР».

Звание присваивалось Президиумом Верховного Совета СССР врачам, внесшим «большой вклад в развитие народного здравоохранения, проявившим особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и самоотверженность в своей профессиональной деятельности».

Первое награждение прошло 9 августа 1978 года. Почётное звание присуждалось до 1991 года.

100 лет назад (1922) в Советской России завершилась Гражданская война.

В этот день окончилась последняя крупная операция Гражданской войны — Приморская операция по взятию Владивостока.

Итоги Гражданской войны, которая продолжалась пять лет, были ужасающими: страна лежала в руинах. Россия потеряла территории Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и части Армении. Погибли около 13 миллионов человек. Ещё около 2 миллионов человек эмигрировали. Ущерб народному хозяйству составил свыше 50 миллионов золотых рублей.

168 лет назад (1854) в ходе Крымской войны 1853-1856 годов произошло Балаклавское сражение.

Одно из первых сражений между русскими войсками и силами союзников (Британии, Франции и Турции) в ходе Крымской войны произошло в долинах к северу от города Балаклавы, ограниченных Федюхиными горами, Сапун-горой и рекой Чёрной. Русским войскам (16 тысяч человек) под командованием генерал-лейтенанта Павла Липранди противостояли британские полки и турецкие подразделения под командованием лорда Фицроя Раглана. Общая численность войск противника составляла 4,5 тысячи человек.

Несмотря на победу русских войск в Балаклавском сражении, разгромить английский лагерь в Балаклаве и прекратить снабжение войск противника не удалось. При этом союзные войска отказались от идеи штурма Севастополя и перешли к позиционным осадным действиям, что можно считать победой для русских.

205 лет назад (1817) в Москве на Воробьевых горах был заложен храм Христа Спасителя.

Высочайший Манифест о строительстве в Москве церкви в ознаменование победы над Наполеоном был подписан императором Александром I в декабре 1812 года. Через два года был проведен международный конкурс, победу в котором одержал Александр Витберг.

25 октября 1817 года состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Однако из-за возникших проблем, связанных с ненадежностью почвы, в 1826 году строительство было прекращено.

Новый проект храма, созданного архитектором Константином Тоном, был утвержден императором Николаем I в 1832 году. Храм Христа Спасителя был вновь заложен в 1839 году, но уже на Волхонке.

28 лет назад (1994) была доказана Великая теорема Ферма.

Задача была сформулирована французским математиком Пьером Ферма в 1637 году. Ученый записал её на полях «Арифметики» Диофанта, сделав остроумную приписку: «Я нашел поистине замечательное доказательство этой теоремы, но поля слишком узки для него».

Над её решением математики всего мира бились более трёх веков. Доказать теорему Ферма удалось профессору Принстонского университета Эндрю Уайлсу. В 2016 году за это доказательство учёному была присуждена Абелевская премия.