. Директор Ксении Собчак был задержан за вымогательство

Ведущая и журналистка Ксения Собчак считает это давлением на прессу. В Сети появилась информация о задержании коммерческого директора Ксении Собчак. Журналистка в свою очередь сообщила, что не может выйти на связь со своим сотрудником. О задержании Кирилла Суханова сообщил Илья Варламов. Блогер сослался на свои источники, которые уверяют: сотрудника Ксении Собчак арестовали в ночь на 25 октября в одном из заведений столицы. Позже в Telegram-канале Варламова появилась информация, что Суханов якобы стал фигурантом уголовного дела. Администратора обвинили в вымогательстве.Собчак же надеется, что ничего серьезного не произошло. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов не выходит на связь с утра. Если сообщение в каналах правда и он задержан, то надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этому нет», — написала она в личном блоге. Напомним, что Кирилл Суханов сотрудничает с телеведущей уже несколько лет. Именно он подтверждал беременность Ксении в 2016 году, а также комментировал скандальное ДТП в Сочи, в котором погибла Екатерина Тарасова. К слову, недавно полиция попросила Следственный комитет проверить Ксению Собчак на предмет распространения фейков. «Расцениваю это как очередной пример давления на журналистское сообщество, а также попытку отомстить мне за мою позицию и взгляды относительно происходящего в стране», — комментировала телеведущая.