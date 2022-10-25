. Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве

Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна сделала признание. Анна состоит в отношениях с молодым человеком уже семь лет. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке, но бойфренд Анны – москвич. Представительница звездной семьи рассказала о своей помолвке в конце прошлого года. Пара откладывала свадьбу до лучших времен. Заворотнюк-младшая очень переживала из-за болезни звездной мамы. Актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием уже третий год.
Анна скрывает жениха от внимания публики и предпочитает не говорить о личной жизни. Однако девушка согласилась ответить на вопрос о своем бракосочетании. «Когда выйдете замуж, оставите свою фамилию или мужа?» — поинтересовались поклонники. В ответ звезда сериала «Закрытая школа» сделала неожиданное откровение. «А, может, я уже вышла замуж», — написала Анна. О женихе девушка по-прежнему отказывается говорить. «Кем работает ваш молодой человек?» — спросила поклонница. «Волшебником», — пошутила Анна.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Лена Катина рассказала о своей беременности
Лена Катина рассказала о своей беременности
Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи
Благоприятный день для проведения уборки в доме, приметы и обычаи
Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима (17 фото)
Знаменитые актеры, которых почти не узнать под толстым слоем грима
Очевидцы сообщили о взрыве на российском радиаторном заводе
Очевидцы сообщили о взрыве на российском радиаторном заводе
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье перед критиковавшей его за битье жен Тарасовой
Башаров выступит в "Ледниковом периоде" в женском платье
Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Рок-группа Джонни Деппа отправится в тур
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в отношении Украины
Американский полковник назвал странной политику Вашингтона в
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике
Создан 3D-нанокомпозит для эффективного отвода тепла в электронике

Топ на сегодня

Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты

Еще по теме

Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы