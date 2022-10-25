. Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна сделала признание. Анна состоит в отношениях с молодым человеком уже семь лет. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке, но бойфренд Анны – москвич. Представительница звездной семьи рассказала о своей помолвке в конце прошлого года. Пара откладывала свадьбу до лучших времен. Заворотнюк-младшая очень переживала из-за болезни звездной мамы. Актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием уже третий год.Анна скрывает жениха от внимания публики и предпочитает не говорить о личной жизни. Однако девушка согласилась ответить на вопрос о своем бракосочетании. «Когда выйдете замуж, оставите свою фамилию или мужа?» — поинтересовались поклонники. В ответ звезда сериала «Закрытая школа» сделала неожиданное откровение. «А, может, я уже вышла замуж», — написала Анна. О женихе девушка по-прежнему отказывается говорить. «Кем работает ваш молодой человек?» — спросила поклонница. «Волшебником», — пошутила Анна.