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Ермакова решила стать писательницей

Ермакова решила стать писательницей
Почти три недели Чистов и Ермакова живут раздельно. Тем временем Надя сочиняет грустные стихи и собирается стать писательницей. Неужели выпустит книгу о расставании? Скоро будет месяц, как Даниэль Чистов и Надежда Ермакова разъехались по разным квартирам. Парень в сети активно пишет посты на тему измен и неверности, давая подписчикам наводку на то, из-за чего пара в итоге разъехалась. В это время Надежда сочиняет грустные стихи и собирается стать писательницей. Поклонникам интересно, выпустит ли она сборник стихов или напишет полноценную книгу о расставании?

По крайней мере, своим поклонникам она рассказала, что скопилось довольно много стихов и поинтересовалась, купили бы они её сборник. Сами фанаты просто желают увидеть Ермакову и Чистова вместе. А ведь теперь они будут расставаться еще чаще, так как Даниэлю предстоит учиться в Казани.

В сети Чистов поделился своими переживаниями и сообщил, что на расстоянии за такой промежуток времени многие начинают переживать, пытаться полностью контролировать и откровенно параноить. Судя по всему, он действительно переживает, что Надя, которая ещё на проекте ему лгала о своих поездках якобы на учёбу, способна «пойти налево»...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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