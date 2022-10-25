. Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филиппу Киркорову признался в любви известный певец

Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Дмитрий Колдун рассказал о своей любви к певцу Филиппу Киркорову. Известный певец Дмитрий Колдун заявил, что у него отличные отношения с Филиппом Киркоровым. Поп-король, по его словам, много раз помогал ему и поддерживал.
«Люблю, когда люди ставят перед собой обозримые цели и их добиваются. Спасибо ему за это. Он очень хороший продюсер», — рассказал в новом интервью Дмитрий. Колдун, напомним, представлял родную Белоруссию на «Евровидении» при участии Филиппа Киркорова. Тот помог ему попасть на международный конкурс, о чем он всегда мечтал.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в 2023 году
Приключенческая RPG в стиле киберпанк Neon Blood выйдет на Xbox в
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы Пастернака
Американская писательница выиграла дело о плагиате против племянницы
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Маск назвал дату закрытия сделки по покупке Twitter
Кадыров назвал Украину территорией России
Кадыров назвал Украину территорией России
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в него по праздникам
Алла Пугачева оставила свой замок на дочь и собирается приезжать в
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Даня Милохин будет сосать за свой демарш, заявила Лена Миро
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Стас Михайлова признался, что алкоголь и хлеб его секрет молодости
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Филиппу Киркорову признался в любви известный певец
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Сторонники ЕР помогут людям с нарушением слуха
Какой райдер у Максима Галкина
Какой райдер у Максима Галкина

Топ на сегодня

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
Механическая штукатурка стен
Механическая штукатурка стен
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
10 интересных и необычных фактов о мужском достоинстве
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют
4 явных признака, которые доказывают, что человеком управляют

Еще по теме

Дмитрий Колдун рассказал о смене композиции для выступления на "Евровидении" от Белоруссии
"Подходили и штаны снимали": Колдун рассказал о проделках поклонниц
Утро Пятницы - 3 сезон, 21 выпуск - Дмитрий Колдун (22.03.2018)
Дмитрий Колдун расстался с женой из-за ссор с Филиппом Киркоровым