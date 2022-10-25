. Филиппу Киркорову признался в любви известный певец

Дмитрий Колдун рассказал о своей любви к певцу Филиппу Киркорову. Известный певец Дмитрий Колдун заявил, что у него отличные отношения с Филиппом Киркоровым. Поп-король, по его словам, много раз помогал ему и поддерживал.«Люблю, когда люди ставят перед собой обозримые цели и их добиваются. Спасибо ему за это. Он очень хороший продюсер», — рассказал в новом интервью Дмитрий. Колдун, напомним, представлял родную Белоруссию на «Евровидении» при участии Филиппа Киркорова. Тот помог ему попасть на международный конкурс, о чем он всегда мечтал.