. Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля
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Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону Израиля

Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в сторону ИзраиляГлава Крыма Аксенов назвал Зеленского удивительным болваном и провокатором

Президент Украины Владимир Зеленский требует оружие для страны, национальным героем которой является Петлюра, ответственный за страшные еврейские погромы, унесшие жизни многих тысяч людей. Так на упреки украинского лидера в сторону Израиля из-за отказа поставлять ПВО Киеву отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Он назвал украинского лидера удивительным болваном и провокатором.

Глава Крыма предположил, что Зеленский, как и его «западные хозяева», думает, что на Украине удалось вывести особую «породу», которая одержима русофобией и при этом свободна от антисемитизма. «Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться — на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти», — подчеркнул Аксенов.

Ранее президент Украины посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам. 19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что власти не будут поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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