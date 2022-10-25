. "Глаз сломался?": Кэти Перри напугала фанатов своим внешним видом

Вадим Карасев

38-летняя поп-звезда Кэти Перри недавно напугала поклонников. Фанатский аккаунт в тиктоке Katy Perry TV выложил видео, на котором певица выглядит парализованной. Ее правый глаз просто перестал открываться.

Кэти в расшитом блестками платье позировала на камеры и в какой-то момент моргнула, но не смогла открыть один глаз. Перри попыталась поправить ситуацию рукой, но глаз открылся и снова закрылся.

Видео разлетелось по соцсетям, но никто не может понять, что случилось с артисткой. Самым распространенным предположением является побочный эффект от вакцины Pfizer. Перри много раз призывала поклонников вакцинироваться.

В прошлом году ее бойфренд актер Орландо Блум поделился фотографией, на которой певица одета в костюм вакцины, а сам он — в медицинскую форму. Теперь многие глумятся, что Кэти стала жертвой того, за что боролась. Однако на данный момент это всего лишь домыслы, и пока нет никаких доказательств, что это произошло из-за прививки.

К слову, в июне Джастин Бибер поделился, что страдает синдромом Рамсея-Ханта и половину его лица парализовало. Он продемонстрировал подписчикам закрытый глаз, а также невозможность улыбаться одной из сторон лица. По Сети также ходят предположения, что с Перри произошло то же самое.