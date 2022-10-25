. Гороскоп на ноябрь 2022 года

Вадим Карасев

Нам с вами предстоит пережить третий месяц осени. Согласно прогнозам, он станет менее опасным, нежели предыдущий. Ночные светила постараются помочь нам с вами преуспеть в самых разных сферах жизни.

Ноябрь 2022 в целом обещает быть ярким и светлым пятном в жизни каждого из Знаков Зодиака. Многим из нас удастся найти свое призвание. Если вы хотите сделать это поскорее, воспользуйтесь соответствующими советами астрологов. Это будет время любви, добра, тепла и удачи. Ночные светила окажутся на нашей стороне, но во второй половине месяца их настроение будет немного противоречивым из-за противоборства Меркурия и Венеры в виду одновременного перехода в Знак Стрельца.

Овен

Овнам в ноябре будет категорически запрещено решать чужие проблемы. Это табу, поскольку вовлеченность в чужие неурядицы может лишить этих людей веры в себя, а также стать причиной потери драгоценного времени. Это тот самый месяц, который нужно полностью посвятить себе. Да, многие могут начать сыпать упреками в сторону Овнов из-за их эгоизма, но лучше не слушать то, что говорят окружающие. В ноябре можно смело уходить в дела и работу, а на выходных полезно будет развлекаться, получать новые эмоции. Люди этого Знака смогут победить хандру и неурядицы в любой сфере.

Телец

Тельцы с высокой вероятностью станут более терпеливыми. Звезды и планеты сулят им неудачи, но важно помнить, что любой гороскоп можно исправить. Все прогнозы сулят Тельцам проблемы в личной жизни и в финансовой сфере, а также в работе, но если эти люди смогут оставаться методичными, расторопными и сильными, им все будет по плечу. Эксперты советуют начать этот месяц с уборки. Проводить осень лучше в чистоте и порядке, так как этого хотят ночные светила. Если лениться и ждать чуда, то шансы на успех и на стабильность будут равняться нулю.

Близнецы

Близнецам в ноябре стоит почаще обращать внимание на подсказки Вселенной. Звезды и планеты в довольно благоприятном положении, поэтому им захочется помочь Близнецам вырваться в лидеры. Начинается то самое время, когда могут происходить случайности, от которых будет зависеть очень многое в будущем. Главные враги Близнецов ноябре — лень и прокрастинация. Если будут появляться какие-то важные дела, лучше заниматься ими без промедления. Еще в конце осени очень важно не потакать дурным привычкам, ведь они могут лишить Близнецов энергии.

Рак

Ракам пришло время задуматься о ведении здорового образа жизни. Если не хочется проработать свои привычки, скорректировать режим дня и питание, то можно воспользоваться помощью лучших мотивирующих цитат, которые исправят это. В деловой сфере в начале месяца будет тишь да гладь, зато в любви до 16 числа может присутствовать толика драмы. С 17 числа все изменится с точностью до наоборот — в любви начнется период спокойствия, а вот в делах наступит очень неспокойное время, в которое Ракам понадобится максимум осторожности.

Лев

Лев, будучи одним из самых эмоциональных Знаков Зодиака, может оказаться под дурным влиянием извне. Люди этого Знака почувствуют, что их внутренний мир рушится, но на самом деле он просто будет перестраиваться под нечто новое и прекрасное. В будущем этих людей ждут большие успехи, но сейчас для формирования успехов придется пережить легкие трудности. Ноябрьские звезды и планеты будут достаточно позитивными для того, чтобы начинать заниматься какими-то новыми делами. Львы могут задуматься о смене места работы, а также о смене стиля.

Дева

У Дев наступает идеальное время для того, чтобы обновить домашнюю энергетику. Можно смело покупать или принимать в дар домашнее животное. Если представителя данного Знака захочется завести себе пернатого или четвероногого друга, но не получается сделать выбор, можно обратиться за помощью к статье о том, какие домашние животные способны защитить дом от негатива и привлечь счастье. Про ноябрь можно сказать, что этот месяц очень позитивен, но порой для того, чтобы узнать счастье, придется пережить нечто не очень приятное.

Весы

Весам с высокой вероятностью ночные светила помогут избавиться от блоков и барьеров в сознании. Чтобы ускорить данный процесс, можно воспользоваться советами экспертов. Если кто-то из знакомых людей будет говорить Весам очень приятные слова, важно помнить, что они, скорее всего, не лукавят. Люди будут очень открытыми и честными в отношении Весов. Третий месяц осени иделально подходит для смены домашней обстановки — генеральной уборки, перестановки мебели, ремонта или переезда. Еще это будет хорошее время для поисков второй половинки.

Скорпион

Скорпионы Будут находиться в первой половине месяца под протекторатом Венеры, а потом, когда она войдет в неблагоприятное положение 16 числа, на следующий день Меркурий станет более сильным, что даст Скорпионам новый запал. Тем не менее, все равно во второй половине месяца лучше пользоваться оберегами на защиту от всякого зла и неудач. Большой проблемой для людей этого Знака в конце месяца станет повышенная сентиментальность. Мысли о прошлом, даже самые приятные, могут стать причиной проблем в текущих делах, так что от них лучше избавиться.

Стрелец

Стрельцам будет нелегко в первой декаде месяца — главным образом из-за коридора затмений и начала ретро-фазы Марса. Астрологи советуют всем Стрельцам помнить о правильных мыслях, которые привлекут в их жизнь больше удачи, ведь именно с мыслей начинаются все благоприятные изменения. Также Стрельцам стоит пореже игнорировать просьбы о помощи со стороны друзей и второй половинки. В ноябре эгоизм будет наказываться максимально строго. Если помогать другим людям, то звезды сделают так, что к концу ноября у Стрельцов на одну исполненную мечту станет больше.

Козерог

Козерогам необходимо повышать настроение и уверенность в себе в этом месяце, ведь именно от этого будет зависеть конечный успех их дел и проектов в работе. Три ежедневных упражнения в этом плане окажутся самыми эффективными помощниками. Этим людям нужно со всей методичностью избавляться от страхов. Жизнь Козерогов с большой вероятностью изменится, особенно если они сохранят мотивацию. Да, будут различные мелочи, выбивающие из колеи, но они не станут причиной глобальных перемен, если, конечно, Козероги не начнут раздувать из мухи слона.

Водолей

В ноябре Водолеям нужно срочно прийти к согласию с собой и с миром. Внутренняя дисгармония может стать причиной огромных проблем в любви, в делах и в работе. Их враги начнут мутить воду, подливать масла в огонь и всячески стараться как-то насолить, но Водолеям нужно сохранять стойкость духа и ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию. Это не просто, но возможно. Также астрологи советуют не выходить из зоны комфорта. Во второй половине ноября категорически запрещено менять работу и корректировать далеко идущие планы.

Рыбы

Рыбам стоит пристальное обращать внимание на все, что влияет на их настроение — например, на продукты, на людей, на дела, которыми они занимаются. Эксперты в области астрологии настоятельно не рекомендуют Рыбам искать во всем происходящем скрытый смысл. Достаточно просто объективно посмотреть на то, что происходит вокруг и сделать выводы. Судьбе нет смысла портить жизнь этим людям, поэтому корнем всех неурядиц станет отсутствие веры в себя и допущенные в прошлом ошибки. Не стоит ругаться на Вселенную.