. Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах
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Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах

Хозяйкам нужно знать: чем заменить яйца в выпечке и других рецептах

Есть блюда, в которых роль яиц понятна не сразу, а есть и те, где данный ингредиент используется как базовый. Но, оказывается, яйца можно заменить в выпечке, приготовив не менее вкусное веганское блюдо. Веганы уже давно доказали, что у яиц немало заменителей, некоторые из них являются универсальными. Но есть также те, которые подходят только под определенные блюда. Что касается вкуса, то он может немного отличаться от привычного нам, но в целом получается тоже хорошо.

Чем заменить яйца в выпечке и других рецептах

Чтобы проще было ориентироваться в заменителях, следует знать:

одно яйцо — это 60 грамм / 4 столовые ложки / ¼ стакана.

Следовательно, будущий заменитель с такими расчетами будет легче измерить.


Чащ всего яйца меняют следующими продуктами:

  • шелковый тофу;
  • банановое или яблочное пюре;
  • семена льна (молотые), смешанные с водой;
  • сгущенное молоко;
  • пахта.

Какой именно заменитель выбрать, зависит от того, какая ему отведена роль по рецепту. Иногда яйцо добавляют потому, что оно влияет на вкус, в других случаях из-за того, что оно влияет на создание определенной структуры и т.д.

Чем заменить яйца в рецептах приготовления печенья

Чтобы приготовить вкусное и нежное печенье, вместо одного яйца можно использовать 1 ст.л. молотых семян льна, разбавленную 3 ст.л. воды. Также яйца можно заменить 4 столовыми ложками сгущенного молока.


Отдавая предпочтение сгущенке, следует понимать, что количество сахара должно быть меньше, так как сгущенное молоко само по себе очень сладкое.

Что касается смеси из льна, то она должна напоминать по консистенции желе. Только тогда ее можно использовать для приготовления печенья.

Чем заменить яйца в оладьях, тортах и кексах

Одно яйцо в выпечке можно заменить следующими ингредиентами:

  • 4 ст.л. пахты;
  • 4 ст.л. бананового или яблочного пюре;
  • 4 ст.л. шелкового тофу.


В случае, если вам в качестве заменителя яйца больше нравится банан, тогда следует отдавать предпочтение спелым плодам. Не забывайте о сладости фрукта — вам придется добавить меньше сахара в блюдо. Что касается тофу, то его необходимо перемолоть в блендере до кремообразной консистенции.

Скорее всего, вкус приготовленного торта или кекса будет отличаться от того, к которому вы привыкли, но тем не менее блюдо получится вкусным. Приятного аппетита!

# Общество Еда
По материалам: rsute

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