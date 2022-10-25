. Илон Маск назвал идиотом Гарри Каспарова*, который раскритиковал его план разрешения конфликта на Украине

Вадим Карасев

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на твит шахматиста Гарри Каспарова*, который раскритиковал план разрешения конфликта на Украине, ранее предложенный миллиардером.

Идею Маска оставить Крым за Россией, сделать Украину нейтральной и провести новые референдумы в присутствии ООН в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях шахматист назвал "моральным идиотизмом". Он добавил, что люди, "сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине" не могут указывать Украине, как ей поступить.

"Хотя это действительно так, что Каспаров* играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот, — заявил в ответ Маск. — У меня даже дома нет, не говоря уж об "особняке", придурок".

Диалог между Илоном Маском и Гарри Каспаровым* обсуждают в соцсетях. " Я еще давно говорила Каспарову* лично: быть чемпионом мира по шахматам — это еще не значит быть чемпионом мира вообще", — написала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

Каспаров* не первый, кто критикует Маска за его план: сразу после публикации поста его осудили украинские чиновники, а американское правительство даже поручило проверить его, поскольку он "занимает все более дружественную к России позицию".

Гарри Каспаров* — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам и один из самых известных в мире гроссмейстеров. Карьеру он завершил в 2005 году, после чего занялся политической деятельностью. Он публично критикует действия российского правительства и осуждает военную спецоперацию РФ на Украине. В 2013 году Каспаров* уехал из России после угроз и нескольких нападений. Сейчас он живет в США.

*Признан в РФ иноагентом

Ксения Смирнова