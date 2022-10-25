. Эко-активисты атаковали Карла III в музее Мадам Тюссо
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Эко-активисты атаковали Карла III в музее Мадам Тюссо

Только вчера мы писали о том, как в Германии эко-активисты залили картофельным пюре "Стога сена" Клода Моне, так уже сегодня борцы из организации "Just Stop Oil" опять взялись за старое. На неделе участники этой группы уже пытались испортить картину Ван Гога "Подсолнухи".
А теперь активисты добрались и до музея Мадам Тюссо, где они атаковали тортом фигуру Карла III. Спасители планеты призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать ее добычу. Ясное дело их уже задержали. Полиция Лондона затем, что задержала четырех человек по обвинению в порче чужого имущества. Музей не закрыли после инцидента, но фигуры членов королевской семьи временно убрали из экспозиции.
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По материалам: триникси

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