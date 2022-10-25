. Эмулятор игр Playstation 2 потрясающе работает на Xbox Series S и Xbox Series X

Вадим Карасев





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S выпускается немало эмуляторов для запуска проектов с классических консолей. При этом, такие эмуляторы выходят в Microsoft Store в «скрытном виде», маскируясь под другие приложения. Когда модераторы Microsoft Store о них узнают — эмуляторы удаляют. Но есть и другой способ запуска эмулятора — через режим разработчика, и ниже можно посмотреть на отличную работу одного из таких эмуляторов.

Речь идет об эмуляторе XBSX2, который ниже рассмотрел ютубер Modern Vintage Gamer. XBSX2 — это эмулятор Playstation 2, который может работать на приставках Xbox в режиме разработчика. Главная особенность XBSX2 в хорошей производительности на Xbox Series X и Xbox Series S, плюс в возможности увеличивать разрешение до 4K (и даже выше). На Xbox Series S автор видео Modern Vintage Gamer рекомендует придерживаться разрешения 1440p , чтобы достичь более высокой частоты кадров, тогда как на Xbox Series X игры отлично работают с разрешением 4K.

Ниже можно посмотреть подробный разбор эмулятора и его работу на Xbox Series X | S. В описании к ролику автор указывает, каким образом установить этот эмулятор, если вы готовы активировать режим разработчика на консоли (платный).

Watch this video on YouTube