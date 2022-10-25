. Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов
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Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов

Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктовГлава МИД Эстонии Рейнсалу: страна досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из России

Эстония собралась досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов — правительство решило ввести соответствующий запрет с 5 декабря, в то время как официальный переходный период для стран ЕС продлится до начала февраля 2023 года. Об этом решении рассказал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.

Для вступления меры в силу необходимо официальное постановление кабмина. «На прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление», — сказал Рейнсалу. По его словам, правительство обнародует решение в четверг, 27 октября.

«Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее», — подчеркнул министр. Он допустил, что страна будет добиваться сокращения переходного периода на общеевропейском уровне. Кроме того, Рейнсалу сообщил, что направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.

ЕС согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России 30 мая. Запрет введен с июня, но странам дали время на то, чтобы свести к нулю свои закупки. Для нефти переходный период установлен до декабря 2022 года, для нефтепродуктов — до февраля 2023 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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