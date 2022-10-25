. Юлия Меньшова, чтобы не сойти с ума, ушла

Актриса и ведущая Юлия Меньшова устроила себе шоковую терапию. Артистка обычно очень активно выражает свою жизненную позицию. Она мгновенно реагирует на происходящее в стране и мире, на яркие интервью коллег и другие факты. Так, недавно она довольно жестко прокомментировала высказывания актера Артура Смольянинова, который покинул Россию. И вдруг Юлия удивила и даже обеспокоила своих подписчиков, внезапно пропав со связи в выходные. К счастью, как выяснилось, ничего плохого с телеведущей не случилось. Устав от негатива и напряженности в социальных сетях, она решила взять небольшой перерыв. И устроила себе информационный детокс, чтобы отдохнуть от «бесперебойной шоковой терапии». Юлия решилась на то, что получится у немногих — на два дня полностью отказалась от интернета и всяческих новостей. И сегодня телеведущая вновь вышла на связь со своими поклонниками.«Так вот решишь сделать небольшой детокс от сети, чтобы не сойти с ума от бесперебойной шоковой терапии, а потом вернёшься через пару дней, а ощущение, что прошла пара лет. Минимум. Столько всего произошло. Помните, мы часто в последние годы сетовали, что время ускорилось? Да что мы знали тогда об ускорении?», — написала Юлия в своем telegram-канале. И отметила, что раньше в это время, когда до нового года остается чуть больше двух месяцев, все только и говорили, что о празднике. О том, где будут его отмечать, когда покупать подарки и что именно дарить. В этом году ситуация полностью изменилась. Кстати, как мы писали ранее, во многих регионах принято решение не устраивать празднества в честь Нового года.