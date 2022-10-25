. Как правильно выбрать обручальные кольца, чтобы брак был долгим и счастливым
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Как правильно выбрать обручальные кольца, чтобы брак был долгим и счастливым

Как правильно выбрать обручальные кольца, чтобы брак был долгим и счастливым

Обручальные кольца — главный атрибут свадьбы и от их выбора зависит многое. Неудачно подобранные кольца могут испортить не только настроение, но и судьбу молодоженов.

На что следует обращать внимание при выборе обручальных колец

О том, что кольца должны подходить по размеру, речь не идет. Это разумеющийся факт, ведь кольцо предстоит носить на руке всю жизнь. Очень важно чувствовать себя при этом комфортно и в то же время не бояться, что оно может случайно соскочить с пальца.

Второе, что обязательно нужно учитывать при выборе обручальных колец — их внешняя и внутренняя поверхности должны быть гладкими. Это считается залогом долгой и благополучной совместной жизни.


Нежелательно покупать обручальные кольца с камнем или рифленой поверхностью, делать на них какую-то гравировку. Хотя, некоторые считают, что на женских украшениях допускается наличие небольшого бриллианта или изумруда.

Экстрасенс Андрей Харрис советует молодоженам выбирать одинаковые кольца. Он считает, что это не просто свадебный атрибут, а магический предмет. Производя обмен кольцами во время бракосочетания, молодые люди запускают соответствующие процессы слияния двух энергий. В это время происходит рождение нового организма — семьи.

Обручальные кольца должны быть из золота, металла, который находится под покровительством Солнца. Особой силой, притягивающей благополучие, обладает белое золото.

Чего следует опасаться при выборе обручальных колец

Существует древняя традиция, которая жива до сих пор, — передавать обручальные кольца по наследству. Но в этом случае следует иметь ввиду, что на таком кольце не должно быть темных пятен и негативных историй.

Прежде чем принимать такой подарок, следует убедиться, что кольцо принадлежало вашим счастливым предкам, прожившим долгую семейную жизнь, и с ними ничего страшного не произошло.


Нельзя кому-то давать примерять свои кольца, иначе с ними можно легко притянуть негатив постороннего человека. Ну и, конечно же, во время бракосочетания нельзя пользоваться чужими — это может привести к серьезным негативным последствиям для молодоженов.

Обручальные кольца молодожены должны выбирать и покупать совместно — это залог долгой и крепкой семейной жизни.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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