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Какие опасности таит в себе Хэллоуин, отмечаемый 31 октября 2022 года, рассказали экстрасенсы

Какие опасности таит в себе Хэллоуин, отмечаемый 31 октября 2022 года, рассказали экстрасенсы

Древний кельтский праздник Самайн на Западе со временем стали называть Хэллоуин. Ежегодно его отмечают в одну и ту же дату — 31 октября. Известные экстрасенсы братья Артемий и Владимир Никира поясняют, что в это время духи будут особенно активны, ведь грань между мирами максимально истончается. Но чем именно опасен Хэллоуин для тех, кто его празднует, читайте далее в нашем материале.

Опасность, исходящая от людей

Первое, что нужно помнить, если вы собираетесь отправиться на празднование Хэллоуина 31 октября 2022 года, что он тесно связан с маскировкой личности, окутан завесой тайны. И духи, и люди кажутся не теми, кто они есть на самом деле. Именно этот факт снимает ответственность с недобросовестных граждан. Те, кто имеют «дурной глаз», могут серьезно вам навредить.


Празднование Хэллоуина подразумевает переодевание. Но не все люди оказываются моральны готовы к такому эпатажу. Если ваш психологический тип таков, что вы чувствуете себя некомфортно в костюме, то реально заработать самосглаз.

Если все же вы твердо решили отметить 31 октября, то экстрасенсы советуют делать это только в компании близких и приятных вам людей. Главное, чтобы в эту мистическую ночь никто не завидовал другому, не желал зла, тем самым подпитывая низшие духи, которые и приходят к людям за негативными эмоциями.

Экстрасенсы о магической опасности Хэллоуина 31 октября 2022 года

Во время активности коллективного бессознательного, как, к примеру, в этот праздник, каждый человек особенно уязвим. Именно потому не стоит искушать судьбу, устраивая гадания и проводя магические ритуалы. Пусть это будет максимально напоминать гражданский праздник. Не пытайтесь «подружиться» с миром духов, потому что есть риск установить контакт не с тем, с кем надо. Это, в свою очередь, повлечет за собой ряд непредсказуемых последствий.

Если обратиться к приметам дня, то категорически запрещено поднимать чужие вещи и уж тем более нести их в дом. Лучше вообще не прикасаться к чужим предметам, украшениям, деньгам, фотографиям. Все это в эти необычные сутки может быть заряжено плохой энергетикой.

Почему опасен Хэллоуин с психологической и религиозной точек зрения

Особенно опасен праздник для самых маленьких. Дети еще не понимают его смысл и все воспринимают, как игру. Но в игре они усваивают мораль, понятия добра и зла. Хэллоуин — это размытая граница между ними, когда даже насилие может показаться смешной забавой. Исходя из соображений сохранения здоровой психики детей, все же не стоит приобщать их к этому взрослому празднику.


Подростки тоже входят в группу риска. Они очень быстро примеряют понравившиеся модели поведения и воплощают их в реальность. Образы злых, жестоких героев становятся для них образцовыми, достойными подражания. Именно потому лучше не покупать детям страшные костюмы и не пускать их на ночные гулянья.

Хэллоуин — праздник совершенно иной традиции, потому с православием он не имеет ничего общего. Религия осторожно относится к царству мертвых, пытаясь не тревожить усопших и уж тем более не разыгрывать сценки на тему взаимодействия двух миров. Согласно христианскому представлению, празднование Хэллоуина может навлечь беду, особенно на ослабленных духовно и физически людей.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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