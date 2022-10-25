. Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный посевной календарь
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Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный посевной календарь

Какими видами работ можно заниматься в огороде в ноябре: лунный посевной календарь

С приходом ноябрьских холодов работы в саду и огороде не прекращаются. Все еще нужно ухаживать за озимыми культурами. Первый снег и заморозки побуждают придумывать укрытия для растений. Но также в более северных регионах некоторые культуры можно высаживать в грунт или же в теплицу. Причем все эти работы лучше проводить в соответствии с лунным посевным календарем, который подскажет, что и когда делать, ориентируясь на фазы Луны.

Фазы Луны в ноябре 2022 года

  • 1-7 ноября — фаза роста. Можно высаживать те растения, плоды которых находятся наверху, над почвой.
  • 8 ноября — полнолуние. Можно проводить подкормку и пропалывать культуры.
  • 9-23 ноября — фаза убывания. Соки растений устремляются вниз, потому нужно работать с корнеплодами, клубневыми и луковичными.
  • 24 ноября — новолуние. Лучше вообще не трогать культуры.
  • 25-30 ноября — растущая Луна.

Что и когда делать в огороде и в саду: лунный посевной календарь


1-2 ноября – можно работать в саду и огороде, мульчировать озимые, рыхлить почву. Если в эти дни обрезать сухие ветви плодовых деревьев, то место среза быстро восстановится. Однако нельзя сажать растения и сеять семена.

3-4 ноября – хорошее время для работы в теплице, можно сажать зелень и дома на подоконнике, вносить органические удобрения. Рыхлить почву нельзя, как и обильно поливать растения.

5 ноября – нежелательно заниматься посадкой культур, зато можно рыхлить почву, заниматься уничтожением вредителей. Проводят обрезку ягодных кустов и мульчируют грядки с озимыми.

6-8 ноября – в эти даты лучше исключить любые работы в саду и огороде.

9 ноября – можно заниматься посадкой озимого лука, сельдерея, морковки, зимостойкой свеклы и редиса. Приживутся посаженные кустарники, их можно поливать и подкармливать.

10-11 ноября – в эти даты огородники могут заняться уборкой культур на хранение. Можно удобрять почву, обрабатывать растения от вредителей. Если в саду есть розы, то пора укрывать их на зиму.

12-14 ноября – сажают многолетние цветы и мульчируют клумбы. Хорошо пройдет посев моркови, свеклы, шпината. Можно заниматься побелкой деревьев в саду.

15-16 ноября – вместо посадки растений лучше заняться обрезкой плодово-ягодных. Продолжается укрытие роз перед наступлением холодов.

17-19 ноября – в теплице проводят окучивание растений. Если будет солнечная, сухая погода, можно посадить однолетние культуры. Однако в эти даты не замачивают семена, потому что они не прорастут.

20-22 ноября – можно заниматься посевом корневой петрушки, морковки и свеклы. Продолжается уборка корнеплодов на зимнее хранение. Прекрасное время для посадки многолетних и однолетних цветов. Запрещено обрабатывать растения химикатами.

23-25 ноября – новолуние исключает работы с растениями.

26-27 ноября – высаживают озимый чеснок, сеют морковь, салат и шпинат. После прищипки и обрезки деревья быстро восстанавливаются.


28-29 ноября – можно окучивать растения в теплице, вносить удобрения. Проводится завершающий этап укрытия растений на зиму пленками. С деревьев можно удалять старую кору и белить их. Цветы и растения в эти даты лучше не сеять.

30 ноября – занимаются посадкой растений, зелени и овощей. Поливать их при этом нужно умеренно, нельзя обрабатывать химикатами. Можно высаживать многолетние цветы и кустарники.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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