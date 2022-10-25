. Какой райдер у Максима Галкина

Максим Галкин покинул Россию еще в начале весны этого года, когда была объявлена спецоперация. Юморист выказал свою политическую позицию, которую осудили многие соотечественники. На данный момент мужчина объявлен иногентом.

Вслед за супругом Родину покинула и Алла Пугачева. Она полгода жила за границей вместе с детьми, в сентябре неожиданно вернулась домой, но не прошло и месяца, как Примадонна вновь улетела в Израиль, забрав близнецов. Пока Алла Борисовна обживается в чужой стране, ее муж пытается обеспечить семье привычный образ жизни. Он гастролирует по странам Запада, собирая аншлаг.

Билеты на юмористические концерты Галкина разлетаются "как горячие пирожки", поэтому артист ни в чем себе не отказывает. Так, недавно стал известен райдер, который мужчина предъявляет своим заказчикам. И если некоторые пункты вполне стандартные, то другие вызывают немало вопросов.





Например, в еде Максим неприхотлив. Для него главное, чтобы в гримерке были сезонные фрукты, овощи и ягоды, сырная нарезка, нарезка из говяжьего языка, белый и черный хлеб, хрен с горчицей, молоко, а также несколько бутылок минеральной воды без газа.

Кроме того, Галкин летает на самолете только в первом классе. Он просит предоставить ему номер в лучшей гостинице города, и 2 гримерки - одну для команды и личную для него самого. Также юморист требует охрану и личного официанта.





Команде артиста должны выплачивать суточные в размере 500 долларов, но есть также вариант с 3-4-разовым питанием в ресторанах, название которых не должно афишироваться посторонним.

Помимо всего прочего главным условием является предоставление полных данных о заказчике. По всей вероятности, Галкин таким образом избегает неприятностей, связанных с расхождением в политических позициях артиста и заказчика.