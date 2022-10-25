. Когда в России отпразднуют День автомобилиста в 2022 году

Ежегодно в России отмечается праздник — День автомобилиста. Этот день задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто считает себя водителем автомобиля. Цель праздника — показать важность автотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам данной отрасли, ведь они делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще.

День автомобилиста, какого числа отметят в России в 2022 году

Автомобилисты РФ отмечают свой профессиональный праздник, День автомобилиста, в последнее воскресенье октября. День автомобилиста в 2022 году выпадает на 30-е число.





День работника автомобильного и городского транспорта — так звучит официальное название торжества, которое в народе известно как День автомобилиста (или День шофера). Как понятно из названия, главными героями этого праздника являются профессиональные водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и так далее. Кроме того, принято поздравлять и всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

Красивые и смешные поздравления в стихах с Днем автомобилиста-2022

***

За рулём растёт пусть стаж,

И водилы уважают,

И в душе твоей кураж

К светлым далям увлекает!

***

Пусть дорога будет гладкой,

Но, где надо — тормози,

Чтобы было все в порядке,

Чтоб все было на мази.

Будь удачей окрыленным,

Пусть не ждет в пути затор,

И всегда горит зеленый,

И не глохнет пусть мотор.

Чтоб инспектору с радаром

Только фарами мигнуть,

Не задерживал чтоб даром.

Поздравляю! В добрый путь!

***

С днём автомобилиста,

Пусть жизнь будет лучиста,

Зелёный свет горит всегда,

Лёгкой будет пусть езда!

***

Сегодня поздравляем всех,

Кто жизнь свою ведет в дороге:

В автобусе, грузовике…

Пусть не постигнут вас тревоги.

Пусть гладким будет полотно

Дороги вашей бесконечной.

Пусть ждут вас дома, а еще…

Чтоб руль надежным был и вечным!

Сегодня, автомобилист,

Для вас слова и поздравления:

Пусть будет техталон ваш чист,

А пост ГАИ — одно мгновение!

Спокойных, легких вам дорог,

Без ДТП и происшествий,

Чтоб так же снова через год

Вы праздник отмечали с честью!

***

Смелый, быстрый и бесстрашный,

Самый лучший, аккуратный,

Рассудительный, внимательный

И все знаки соблюдательный.

За рулём ты в качестве специалиста,

Поздравляю с Днём автомобилиста!

***

Зеленый свет надежды и успеха

Пусть освещает вашей жизни путь.

Не будет ям, аварий и помехи,

С дороги гладкой в жизни не свернуть!

Автомобили будут пусть исправны

И радуют владельцев от души.

Поездки будут радовать успехом

И непременно будут хороши!

***

С днем автомобилиста сердечно поздравляю!

И ни гвоздя, ни жезла я искренне желаю.

Побольше пешеходов приветливых, с улыбкой,

Уверенности в силах и ни одной ошибки.

Дороги без ухабов и лёгких поворотов,

Удачи и везения, значительных доходов.

И свет зелёный в жизни пусть всегда преобладает,

А после долгого пути — семья теплом встречает!