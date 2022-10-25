Когда в России отпразднуют День автомобилиста в 2022 году
Ежегодно в России отмечается праздник — День автомобилиста. Этот день задумывался как профессиональный, однако стал народным: его отмечают все, кто считает себя водителем автомобиля. Цель праздника — показать важность автотранспорта в экономике страны, отдать дань уважения всем работникам данной отрасли, ведь они делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще.
День автомобилиста, какого числа отметят в России в 2022 году
Автомобилисты РФ отмечают свой профессиональный праздник, День автомобилиста, в последнее воскресенье октября. День автомобилиста в 2022 году выпадает на 30-е число.
День работника автомобильного и городского транспорта — так звучит официальное название торжества, которое в народе известно как День автомобилиста (или День шофера). Как понятно из названия, главными героями этого праздника являются профессиональные водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси и так далее. Кроме того, принято поздравлять и всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.
Красивые и смешные поздравления в стихах с Днем автомобилиста-2022
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За рулём растёт пусть стаж,
И водилы уважают,
И в душе твоей кураж
К светлым далям увлекает!
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Пусть дорога будет гладкой,
Но, где надо — тормози,
Чтобы было все в порядке,
Чтоб все было на мази.
Будь удачей окрыленным,
Пусть не ждет в пути затор,
И всегда горит зеленый,
И не глохнет пусть мотор.
Чтоб инспектору с радаром
Только фарами мигнуть,
Не задерживал чтоб даром.
Поздравляю! В добрый путь!
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С днём автомобилиста,
Пусть жизнь будет лучиста,
Зелёный свет горит всегда,
Лёгкой будет пусть езда!
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Сегодня поздравляем всех,
Кто жизнь свою ведет в дороге:
В автобусе, грузовике…
Пусть не постигнут вас тревоги.
Пусть гладким будет полотно
Дороги вашей бесконечной.
Пусть ждут вас дома, а еще…
Чтоб руль надежным был и вечным!
Сегодня, автомобилист,
Для вас слова и поздравления:
Пусть будет техталон ваш чист,
А пост ГАИ — одно мгновение!
Спокойных, легких вам дорог,
Без ДТП и происшествий,
Чтоб так же снова через год
Вы праздник отмечали с честью!
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Смелый, быстрый и бесстрашный,
Самый лучший, аккуратный,
Рассудительный, внимательный
И все знаки соблюдательный.
За рулём ты в качестве специалиста,
Поздравляю с Днём автомобилиста!
***
Зеленый свет надежды и успеха
Пусть освещает вашей жизни путь.
Не будет ям, аварий и помехи,
С дороги гладкой в жизни не свернуть!
Автомобили будут пусть исправны
И радуют владельцев от души.
Поездки будут радовать успехом
И непременно будут хороши!
***
С днем автомобилиста сердечно поздравляю!
И ни гвоздя, ни жезла я искренне желаю.
Побольше пешеходов приветливых, с улыбкой,
Уверенности в силах и ни одной ошибки.
Дороги без ухабов и лёгких поворотов,
Удачи и везения, значительных доходов.
И свет зелёный в жизни пусть всегда преобладает,
А после долгого пути — семья теплом встречает!