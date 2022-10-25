. Команда Xbox упустила Genshin Impact и теперь ищет китайские хиты для Game Pass
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Команда Xbox упустила Genshin Impact и теперь ищет китайские хиты для Game Pass

Команда Xbox упустила Genshin Impact и теперь ищет китайские хиты для Game Pass


Игра Genshin Impact, которая вышла на мобильных устройствах, Playstation и PC стала огромным хитом. Проект принес своим создателям огромные деньги, при этом разработчики его продолжают активно развивать. Но на данный момент у создателей Genshin Impact нет планов по выпуску игры на Xbox, хотя когда-то они об этом задумывались, как пишет Reuters.

На Reuters вышел материал, в котором рассказывается об активном интересе к китайском геймдеву со стороны Microsoft и Sony. Журналисты пишут, что Microsoft сожалеет о том, что упустила Genshin Impact, об этом они говорят ссылаясь на 2 человек, знакомых с вопросом. Отмечается, что Microsoft обсуждала с создателями Genshin Impact возможный выпуск игры на Xbox, но так и не пришла к соглашению. А успех Genshin Impact привел к тому, что Microsoft занялась более активным поиском перспективных китайских разработчиков.

В том же материале журналисты рассказывают, что у Microsoft уже есть некоторые успехи в поиске китайских хитов для Game Pass:



Так, один руководитель студии, которая 3 года назад подписала соглашение с Microsoft, чтобы выпустить свою игру в Game Pass, сказал, что американская фирма недавно предложила во много раз большую лицензионную сделку для сиквела. Однако, пока студия не согласилась, вот что говорит ее руководитель на этот счет: «Мы еще не подписываем контракт, потому что думаем, что когда мы полностью завершим нашу игру, она получит предложение еще лучше».



Исполнительный директор команды Recreate Games в Шанхае сообщил журналистам, что его компания подписала соглашение с Microsoft в прошлом году на выпуск многопользовательской игры Party Animals эксклюзивно на Xbox. Напомним, недавно стало известно, что игра Party Animals «попала в производственный ад».



Игра Naraka: Bladepoint, которая сумела получить аудиторию более 10 миллионов игроков еще на этапе раннего доступа (при этом являясь платным проектом) тоже стала эксклюзивом Xbox в июне этого года, плюс вышла в Game Pass. Как пишут журналисты Reuters, ссылаясь на свои источники, игра интересовала и Microsoft и Sony. Один из источников сказал, что NetEase отдает приоритет Microsoft.

Журналисты отмечают, что Microsoft теперь имеет команду, которая ищет потенциальные хиты в китайском регионе, и она работает со многими студиями — как крупными, так и независимыми.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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