. Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу

Конкурент России удвоил поставки нефти в ЕвропуСаудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу в сентябре

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в Европу в сентябре удвоился до 950 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, пишет ТАСС.

Глава саудовского Минэнерго заверил, что его страна готова «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается». Конкурент России на нефтяном рынке также почеркнул, что консультируется со многими европейскими правительствами по поводу текущего кризиса.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября этого года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Исходя из принятого решения, квота по суточной добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 миллиона баррелей.

Администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. В итоге США назвали сокращение добычи сырья в Саудовской Аравии помощью России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Украина предложила Европе помощь в борьбе с ценами на газ
Украина предложила Европе помощь в борьбе с ценами на газ
Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре
Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре
Солнечное затмение 25 октября 2022 года
Солнечное затмение 25 октября 2022 года
Собянин рассказал о работе по реагированию на угрозы безопасности в регионах
Собянин рассказал о работе по реагированию на угрозы безопасности в
Песню Оксимирона «Последний звонок» признали экстремистской
Песню Оксимирона «Последний звонок» признали экстремистской
В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг ЗАЭС
В России одобрили предложение МАГАТЭ создать безопасную зону вокруг
Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу
Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу
В Сети вышел доксериал о самых олимпийских городах России
В Сети вышел доксериал о самых олимпийских городах России
Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Максим Галкин сильно снизил цены на корпоративы
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить тяжелый период
Василиса Володина рассказала, что нужно сделать, чтобы пережить
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве
Дочка Анастасии Заворотнюк сообщила о замужестве

Топ на сегодня

На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Экономика Великобритании вошла в рецессию
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты
Ермакова решила стать писательницей
Ермакова решила стать писательницей

Еще по теме

Саудовская Аравия сократит поставки нефти после встречи короля с Путиным
Саудовская Аравия в июне опередила Россию по добыче нефти
Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти