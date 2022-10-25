. Лариса Андерсен предсказала, что позитив может превратиться в негатив из-за луны в скорпионе

Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Скорпион с 10:18 25 -ого по 13:54 27-ого (время московское) ♏В этот период значительно усиливается эмоциональное возбуждение, человек становится взвинченным и истеричным, легко поддается крупным и мелким страстям. Усиливаются душевные переживания, мы всё ближе принимаем к сердцу, ревностно относимся ко всему, что считаем своим. Обостряется интуиция, проницательность. Совет: постарайтесь меньше проявлять эмоций, потому что положительные яркие эмоции, возникшие в этот период, очень легко превращаются в отрицательные. ✅ Луна в Скорпионе помогает сдвинуть с мёртвой точки зашедшее в тупик расследование, найти самое оригинальное решение умственной, творческой, или научной задачи: можно сказать, что помогает только в нематериальных вопросах. Удачно для проведения экспериментов, раскрытия тайн, поиска пропаж, кладов, творчества, умственного труда, психоанализа. Можно использовать это время для разрушения, избавления от чего-либо. ❌ Стрессовый период, неблагоприятный для большинства дел, покупок и финансовых вложений. Очень неудачный период для всех дел, где важно качество результата, для смены работы, переезда, покупки недвижимости, деловых встреч, подписания контрактов, банковских операций, кредитов, страхования, празднеств и презентаций. В эти дни принимаются самые сомнительные решения, и многое из того, что сделано, выходит не лучшим образом. Дни Скорпиона не подходят для пилинга, глубокого очищения кожи, удаления угрей и мозолей. Будьте осторожны с косметическими средствами – они могут вызвать аллергию.