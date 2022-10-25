. Лена Катина рассказала о своей беременности

Певица Лена Катина призналась, что мечтает о девочке. В последнее время появились слухи о беременности экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной. Подписчики отметили, что певица заметно прибавила в весе, и заподозрили, что она ждет ребенка. В интервью Катина не подтвердила факт беременности. Впрочем, она призналась, что мечтает о дочке и они с мужем «активно работают» над этим.«Я бы очень хотела доченьку, потому что, мне кажется, сочетание «Дмитриевна Спиридонова» будет очень красивым. И хотелось бы найти какое-то красивое русское имя. Дима очень хочет сына, но поскольку у меня уже есть сын, мне бы хотелось дочку. Наряжать ее, бантики, платьица и так далее», — рассказала 38-летняя бывшая «татушка» корреспонденту издания «МК».