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Лена Катина рассказала о своей беременности

Лена Катина рассказала о своей беременности
Певица Лена Катина призналась, что мечтает о девочке. В последнее время появились слухи о беременности экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной. Подписчики отметили, что певица заметно прибавила в весе, и заподозрили, что она ждет ребенка. В интервью Катина не подтвердила факт беременности. Впрочем, она призналась, что мечтает о дочке и они с мужем «активно работают» над этим.
«Я бы очень хотела доченьку, потому что, мне кажется, сочетание «Дмитриевна Спиридонова» будет очень красивым. И хотелось бы найти какое-то красивое русское имя. Дима очень хочет сына, но поскольку у меня уже есть сын, мне бы хотелось дочку. Наряжать ее, бантики, платьица и так далее», — рассказала 38-летняя бывшая «татушка» корреспонденту издания «МК».
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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