. Максим Галкин не собирается больше выступать в России
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Максим Галкин не собирается больше выступать в России

Максим Галкин не собирается больше выступать в России
Артист Максим Галкин* выдвинул ультиматум. Максим Галкин* изменил свой райдер, внеся в него некоторые поправки. Муж Аллы Пугачевой поставил в нем на первый план свою безопасность, а потом уже — заработки. Прежде всего, артист четко изложил в нем, что ни за какие деньги не собирается работать в России, ни при каких условиях. Зато в любой точке мира — запросто.
Кроме того, он потребовал усиленную охрану рядом на постоянной основе: начиная со встречи в аэропорту и заканчивая проживанием в гостинице рядом и дежурстве у сцены. Также Галкин* подчеркнул в документе, обнародованном Telegram-каналом Mash, что согласен работать только на проверенных заказчиков, с изложением полных данных о нем и его семье, чтобы не дай бог выступить перед кем-то «неправильным». * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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