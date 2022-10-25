. Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
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Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере

Максим Галкин разве черную икру не требует в своем райдере
Максим Галкин выкатил требования к тем, кто хочет его пригласить. Артист четко знает, чем может утешить себя во время выступлений. Райдер Максима Галкина* за границей обнародовал Telegram-канал Mash. Артист, с одной стороны, просит простые вещи, а с другой — проявляет удивительную требовательность. Это касается и его пищевых пристрастий в том числе. Например, в свою гримерку во время концертов он просит принести ему по два бутерброда с колбасой и сыром. Но при этом желает подсластить жизнь в виде виски 18-летней выдержки.
Также ему необходимы фрукты на тарелке, но обязательно не нарезанные. Питаться артист желает только в люксовых ресторанах и обязательно с личными проверенными официантами и другими сотрудниками, которые никому не скажут, что он с командой посещал заведение. Ну и вишенка на торте — обязателен на гастролях личный повар. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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