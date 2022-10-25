. Максим Галкин возомнил себя царем и требует личную обслугу

Требования артиста Максима Галкина* - одно, чуднее другого. Райдер шоумена опубликовал Telegram-канал Mash, изучив который диву даешься. И откуда у человека, выросшего в СССР, такие царские замашки? Артист проявил капризность, описывая, какой должна быть у него гримерка во время его концертов. Среди прочих требований недоумение вызывает необходимость присутствия личного официанта во время всего выступления. Зачем? Чтобы стакан поднести? Или бутерброд?Также оказалось, что Галкин* просто помешан на чистоте. В своей гримерке он требует не просто чистые плед и подушку, а абсолютно новые, причем в количестве 2 штук каждого наименования. Две коробки сухих салфеток, упаковку масок, санитайзер, коврик для ног и жидкое мыло. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.