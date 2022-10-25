Механическая штукатурка стен

Вадим Карасев

Машинная штукатурка позволяет нанести смесь на поверхности быстро и качественно. Она не только ускоряет процесс выполнения работ, но и сокращает расход материала. Смесь в рабочей станции более густая, она реже падает на пол. Такой состав быстрее застывает, что также ускоряет процесс ремонта в целом.

Механизированная штукатурка стен предполагает использование специального оборудования - рабочей станции. Это система, которая выполняет все основные операции. В ней замешивается материал, она используется при распределении штукатурки по поверхностям. Надежное оборудование значительно облегчает труд рабочих.

Этапы нанесения материала

Механизированная штукатурка наносится на стены и другие поверхности в определенной последовательности. Комплекс работ выглядит следующим образом:

выполняется подготовка стен (удаление старых материалов, устранение дефектов, нанесение грунтовки);

устанавливаются маяки;

смесь замешивается в станции и распределяется по стенам;

производится выравнивание и подрезка;

выполняется глянцевание или затирка.

Возможно нанесение материала в несколько слоев. Механическая штукатурка позволяет скрыть множество недостатков поверхностей, включая трещины, нарушение геометрии, неровности (выпуклости, выбоины).

При работе в старых домах, на ветхих объектах возможно укрепление стен с помощью армирующей сетки. Она продлевает срок службы стен, не создавая серьезной нагрузки на перекрытия.

Что еще можно заказать в "ПетроСтрой"

Компания "ПетроСтрой" - https://petrostroyrus.ru предлагает дополнительные услуги: вывоз строительного мусора с объекта, стяжку пола, уборку в помещении. Для улучшения внешнего вида штукатурки выполняется глянцевание, затирка. Строительный мусор лучше доверить специалистам. Его все равно придется вывозить на полигон, заказывая машину. Сотрудники компании могут сделать это сразу.

После машинной штукатурки стен актуальна уборка помещений. В них остается много строительной пыли, которую убрать без мощной техники непросто. Сотрудники компании используют специальные строительные пылесосы. Они позволяют в кратчайшие сроки привести помещение в порядок.

Несколько причин заказать у нас

Компания "ПетроСтрой" имеет немало преимуществ, которые уже по достоинству оценили наши клиенты. Заказать у нас работы стоит, потому что:

Наша смета не меняется. Цена остается прежней на любом этапе работ. Если вы заказываете что-то дополнительно, то это оплачивается отдельно.

Мы строго соблюдаем сроки.

Компания не привлекает субподрядчиков и не передает заказы. Все выполняем сами.

Используем только качественные смеси, которые закупаем у постоянных поставщиков.

Предоставляем гарантию на результат.

Начинаем работы в кратчайшие сроки - в течение 24 часов после внесения первого платежа.

Не обязательно оплачивать работы полностью - можно внести сначала только 40%. После этого бригада приступит к ремонту. Остальное можно внести позже.



