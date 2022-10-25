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Мужчина пригрозил уходом со свадьбы своей дочери из-за одного правила

Мужчина пригрозил уходом со свадьбы своей дочери из-за одного правилаМужчина пригрозил уходом со свадьбы дочери из-за правила не приводить маленьких детей

Пользователь Reddit поделился историей о том, как пригрозил дочери, что уйдет с ее свадьбы из-за одного правила. Он рассказал, что девушка запретила гостям приводить на торжество маленьких детей, но мужчина встал на сторону гостей, нарушивших требование.

Автор поста написал, что недавно его дочь вышла замуж. По его словам, невеста не хотела видеть на торжестве детей до четырех лет, о чем предупредила всех гостей. Другая дочь мужчины попросила сестру пригласить на свадьбу родственников ее мужа, которые пообещали взять на свадьбу восьмилетнюю дочь и оставить четверых младших детей дома. «Я хорошо знаю брата мужа моей дочери. Он финансировал новый бизнес моего брата и обеспечил моего зятя работой», — уточнил рассказчик.

Однако, как сообщил герой истории, родственники, обещавшие оставить младших детей дома, приехали на свадьбу всей семьей и без няни. Они объяснили, что дети расстроились из-за того, что их не пригласили на праздник, и заявили, что тоже хотят быть на свадебных фотографиях. Когда девушка начала спорить с родственниками, дети начали громко плакать. Тогда мужчина потребовал, чтобы она разрешила им остаться на празднике.

«Моя дочь спросила, почему я встаю на их сторону. Я сказал, что либо она отменяет свои правила, либо отменяет свадьбу, потому что я устал от них. Я пригрозил, что уйду, если она не впустит их на праздник», — высказался рассказчик и добавил, что его дочь была в ярости от услышанного. После свадьбы девушка призналась, что случившееся омрачило ее особенный день.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение автора истории. К тому же, как многие отметили, свадьбу девушки испортили неприглашенные гости, которых попросила позвать ее сестра. Многие также сочли, что дети, начавшие плакать, лишь подтвердили, что введенное невестой правило было разумным.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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