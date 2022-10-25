На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry
Сегодня, 03:15 Вадим Карасев
Студия Supermassive Games решила порадовать игроков к Хэллоуину, предложив им бесплатно бонус для игры The Quarry. С сегодняшнего дня (24 октября) и до 1 ноября в Microsoft Store можно забрать для игры The Quarry бесплатно набор 50s Throwback Character Outfits. Это косметический набор, который позволяет переодеть основных героев игры в костюмы 50-х годов.
THE QUARRY — ‘50s Throwback Character Outfits
Путешествуйте в прошлое с любимыми вожатыми!
Перейти в Microsoft Store
Ниже можно видеть несколько скриншотов того, как выглядят персонажи The Quarry в костюмах из этого набора.
Стоит сказать, что после 1 ноября данный набор для The Quarry станет платным — его будут продавать за $4,99.
По материалам: newxboxone