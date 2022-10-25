. На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry

На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry


Студия Supermassive Games решила порадовать игроков к Хэллоуину, предложив им бесплатно бонус для игры The Quarry. С сегодняшнего дня (24 октября) и до 1 ноября в Microsoft Store можно забрать для игры The Quarry бесплатно набор 50s Throwback Character Outfits. Это косметический набор, который позволяет переодеть основных героев игры в костюмы 50-х годов.

THE QUARRY — ‘50s Throwback Character Outfits

Путешествуйте в прошлое с любимыми вожатыми!
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно видеть несколько скриншотов того, как выглядят персонажи The Quarry в костюмах из этого набора.



Стоит сказать, что после 1 ноября данный набор для The Quarry станет платным — его будут продавать за $4,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Умер актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан
Умер актер из «Американской истории ужасов» Лесли Джордан
Британцы поиронизировали над избранием Риши Сунака премьер-министром
Британцы поиронизировали над избранием Риши Сунака премьер-министром
Кадыров раскритиковал реакцию на обстрелы новых регионов России
Кадыров раскритиковал реакцию на обстрелы новых регионов России
Какие опасности таит в себе Хэллоуин, отмечаемый 31 октября 2022 года, рассказали экстрасенсы
Какие опасности таит в себе Хэллоуин, отмечаемый 31 октября 2022
На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry
На Xbox к Хэллоуину временно доступен бесплатно набор для The Quarry
Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в Китае
Ценовая война заставила Tesla снизить цены на свои электромобили в
Участников телешоу проверили на готовность в детям
Участников телешоу проверили на готовность в детям
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре 2022 года, чтобы стать
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Трасс решила отдохнуть после 49 дней на посту премьера Британии
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Сколько нужно варить чечевицу разных цветов и как правильно это делать
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Журналист Красовский выступил с «последним словом»
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска
Белый дом прокомментировал информацию о проверке деятельности Маска

Топ на сегодня

Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители

Еще по теме

Представлены 30 минут геймплея хоррора The Quarry от создателей Until Dawn
The Quarry получит полную русскую локализацию на релизе
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали