. Наталия Медведева первый раз поделилась семейными кадрами с детьми

Звезда Comedy Woman, актриса Наталия Медведева впервые показала мужа и детей. Недавно Наталия Медведева стала многодетной мамой. Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman долгое время скрывала своих детей от общественности. А если и были какие-то снимки в соцсетях, то на них было невозможно разглядеть лица детей. Разумеется, поклонники сгорали от любопытства.По всей видимости, их мольбы были услышаны, и Наталия изменила решение. Актриса опубликовала в личном блоге милое семейное фото, на котором предстала с супругом и двумя старшими сыновьями. Оказалось, совместное фото Медведева сделала во время прогулки.«Наша банда! Правда, не вся! Ходили в цирк на Цветном в субботу, самого маленького члена семьи оставили дома. Начну вас наконец знакомить со своей семьей ближе», — сообщила Медведева. «Ну какие же вы все классные», «Милашки», «Старший сын копия отца», «Очень крутые»; «Как много счастья и любви в этих фото», «Вот это защита у вас!» — высказались пользователи. Поклонники Наталии были невероятно рады наконец увидеть семилетнего Илью и четырехлетнего Тимофея. Многие отметили, что мальчики очень похож на отца, Александра Коптеля. К слову, Медведева не стала показывать самого младшего члена своей семьи. Летом артистка сообщила о рождении третьего малыша, однако рассекречивать его внешность не собирается. Напомним, Медведева замужем за звездой КВН Александром Коптелем. Последние несколько лет артистка больше внимания уделяет семье. Однако и работу Медведева не забросила. Только в прошлом году Наталия участвовала в трех проектах.