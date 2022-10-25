. Названы знаки зодиака, которые в 2023 году точно разбогатеют

В 2023 году трем знакам зодиакального круга улыбнется мега удача. Астрологи утверждают, что именно у них есть потенциал осуществить все свои мечты. Главное – быть уверенными в своих силах и не бояться рисковать.

Какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 году





Рак

Для родившихся под этим созвездием наиболее благоприятным временем станет весна. В этот период Раки начнут задумываться о смене профессии или даже сферы деятельности. Звезды советуют представителям знака прислушиваться к себе и выбрать то, к чему больше всего лежит душа. Тогда они в конце концов получат работу, которая будет доставлять наслаждение, а в перспективе еще и немалую прибыль. Единственное, к чему Ракам нужно быть готовыми – это необходимость учиться. Чтобы освоить новую специальность, придется постараться. Однако эти старания вернутся уроженцам знака сторицей.

Весы

Весам 2023 даст шанс проявить себя. Они отлично справятся с важным проектом на работе и получат повышение, о котором мечтали не один год. С этого момента доходы Весов значительно увеличатся. А это значит, что придется задуматься о выгодном инвестировании заработанных средств. Но и здесь Весы не прогадают, благодаря чему обеспечат себе спокойное и безбедное будущее. В романтической сфере уроженцев знака также ожидают приятные неожиданности. Судьба сведет Весов с человеком, который подарит им любовь и семейное счастье.

Водолей

Следующий год для Водолеев станет началом новой жизни. Они получат на работе заманчивое предложение, которое поможет подняться на следующую ступень в карьере и увеличить свои заработки. Водолеи откроют в себе таланты, о которых раньше и не подозревали. Заведут множество полезных знакомств. Все эти изменения позволят им стать лучшей версией себя, забыть о поражениях и неуверенности. Не обойдется в 2023 году и без любви. Одинокие уроженцы знака наконец встретят свою половинку, а женатые – задумаются о потомстве.

Гороскоп от астролога Тамары Глобы на 2023 год, для каждого знака зодиака

Овен

Гороскоп советует Овну в 2023-м расширять горизонты. Это отличный год, чтобы получить образование, повысить квалификацию, обновить жилплощадь и достроить дом мечты. Астрологи предупредили знак зодиака о возможном прибавлении в семье.

Телец

Тельцу гороскоп — 2023 пророчит стабильную ситуацию в финансах, карьере и семье. У знака зодиака есть шанс встретить новых партнера и друзей. Астрологи рекомендуют Тельцу не тратить деньги бездумно и держать себя в руках.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам в 2023-м делать все для осуществления давних желаний. Знаку зодиака нужно выработать новые полезные привычки и найти свой подход к питанию. Близнецам стоит подготовиться к расставаниям, увольнениям и судебным процессам.

Рак

У Рака в 2023-м желания будут исполняться по щелчку. Деньги легко пойдут в руки, на горизонте появятся командировки и путешествия. Гороскоп предостерег знак зодиака о появлении странных и неприятных людей в их жизни.

Лев

Львам в 2023-м астрологи рекомендуют прислушаться к своему здоровью. Гороскоп прогнозирует знаку зодиака смену круга общения и сферы деятельности. В семье Льва могут сгуститься тучи: возможны разводы. А одинокие знаки зодиака ждут новые знакомства и предложения.

Дева

В 2023-м Деве придется платить за осуществление своих желаний и реализацию планов. Астрологи советуют знаку зодиака не брать кредиты и займы. Лучше поумерить аппетиты, научиться себя ограничивать, тогда результаты не заставят долго ждать.

Весы

Вам стоит избегать жадности, приводящей к необдуманным рискам. В 2023-м знаку зодиака стоит присмотреться к различным конкурсам, участие в которых может обернуться победой. С начала июня гороскоп пророчит Весам удачу.

Скорпион

Первая половина 2023-го для Скорпиона пройдет под эгидой решения семейно-бытовых проблем и рабочих вопросов. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не жалеть деньги на недвижимость, ремонт, отдых, здоровье и подарки близким.

Стрелец

Любые бюрократические проблемы Стрельца в 2023-м легко решатся. Гороскоп советует знаку зодиака отложить второстепенные дела и приступить к реализации давней мечты. Главное, взять ситуацию в свои руки и быстро решить все вопросы.

Козерог

Козерог узнает, каково это — жить без спешки, переработок и принятия на себя мужских ролей и обязательств. Знак зодиака могут настигнуть проблемы со здоровьем. До лета есть шанс получить новый постоянный источник дохода. У Козерога деньги будут в том случае, если все обещанное делить надвое и притормаживать своих оппонентов.

Водолей

Стоит посвятить время освоению новых граней своей деятельности. Знак зодиака ждут путешествия и необычные увлечения. Гороскоп призывает Водолея тщательно контролировать семейно-бытовые вопросы.

Рыбы

Астролог прогнозирует Рыбам финансовые трудности и проблемы со здоровьем. При этом знак зодиака получит шанс подняться очень высоко, возможность судить и поощрять окружающих и поможет другим обрести свое место в жизни.