. Нейросеть опять чудит: ИИ представил, как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками
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Нейросеть опять чудит: ИИ представил, как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

Нейросеть опять чудит: ИИ представил, как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

Кажется, что нейросеть и «Игра престолов» — это вечные источники вдохновения для разного вида творчества. В этот раз пользователь Reddit под ником pbjoerk задал для искусственного интеллекта непростую задачку, с которой та, на удивление, прекрасно справилась. Нейросети предстояло изобразить персонажей в виде игрушек, а она взяла и создала. Только вот очень уж они напоминают героев «Маппет-шоу», что делает их ещё более забавными.

Эддард Старк

То чувство, когда узнал, что и в этом фильме ты тоже скоро отправишься в мир иной.

К слову, актёр Шон Бин, сыгравший Эда Старка, был киноубитым аж 25 раз! Но «главная жертва кинематографа» заявил, что больше картин с его участием, где его персонаж умирает, мир больше не увидит. А вот и посмотрим!

Белый ходок

Нейросеть решила, что шоколадный оттенок глаз больше идёт холодному оттенку кожи.

Джон Сноу

А вот так выглядит человек, который ничего не знает. Джон-игрушка как бы вопрошает: «А я что? Я не в курсе!»

Серсея Ланнистер

«Какой стыд», — могла бы подумать главная красотка королевства, увидев свою стильную стрижку.

Санса Старк

Стремительное взросление оставило след на плюшевом личике огненной Сансы.

Мелисандра

Лицо любой молодой матери, только что родившей Тень. А говорили, что будет девочка…

Дейенерис Таргариен

Всё верно, мать драконов должно быть похожа на своих детей. Если она родная, конечно.

Дрогон

Вот видите, вылитая мамочка! Только глазки папины 🙂

Тирион Ланнистер

Все мы немного Тирион после тяжёлой трудовой недели. Ну или после кутёжных выходных.

А вот так должны были бы выглядеть герои «Игры престолов», если бы актёры были подобраны по книжным канонам.

# Интересное
По материалам: twizz

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