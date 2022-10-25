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Необычный способ сэкономить вызвал споры в сети

Необычный способ сэкономить вызвал споры в сетиПользователь Reddit поделился методом сэкономить на ячейке хранения и прослыл мошенником

Пользователь Reddit с ником Tower-Union поделился необычным способом сэкономить на оплате ячейки хранения вещей. Он случайно обнаружил, что монетный замок принимает монеты меньшим номиналом, чем указано на наклейке рядом с ним: вместо 1 доллара мужчина заплатил 25 центов. Такой метод экономии средств вызвал споры в сети, а в комментариях под постом автор прослыл мошенником.

«Когда я был ребенком, они стоили четверть доллара. Вернулся много лет спустя, и по привычке положил четвертак. Автоматы все равно их принимают. Наклейка с просьбой заплатить 1 доллар — просто мошенничество», — написал автор поста и поделился фото ячейки. На снимке можно видеть отверстие для приема монет и надпись «использовать долларовую монету».

Мнение юзеров относительно способа сэкономить разделились. Многие комментаторы сочли, что мужчина поступил нечестно. «Автор — мошенник. Он знает, что цена — доллар, но он обманывает систему четвертаком», — отметил один комментатор. «Тот факт, что вы можете уйти, заплатив меньше, чем следует, означает, что это не они вас обманывают, это вы их обманываете», — добавил другой.

В то же время другие пользователи сочли придуманный мужчиной метод «просто аккуратным маленьким лайфхаком». «Я думаю, что это слабо подходит под определение мошенничества. Наклейка уведомляет, что вам нужно потратить в четыре раза больше, чем на самом деле нужно», — заявил один из пользователей другой. «Может быть, цены на все выросли, но разве владелец не может заблокировать прием старых монет? Так что то, что вы можете заплатить меньше не делает вас мошенником», — отметил другой комментатор.

Ранее пользователи Reddit удивились необычному способы открыть бутылку. На видео девушка обмотала горлышко бутылки шнурком от кроссовки, а затем резко потянула его вверх. После этого крышка слетела с бутылки.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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