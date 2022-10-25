. Никита Пресняков высказался после побега в США

31-летний певец Никита Пресняков дал первую весточку после исчезновения из России. Артист в конце сентября перестал выходить в свет и общаться с подписчиками в соцсети. Как позже выяснилось, старший внук Аллы Пугачевой покинул Россию и улетел в США, где живет его отчим Михаил Земцов и сестра Клавдия. Мама музыканта и его брат Дени Байсаров пока находятся в Москве. Осталась в стране и жена певца Алена Краснова. Никита хранил молчание и никак не комментировал разлуку с семьей, но сегодня он обратился к публике в своем Telegram-канале впервые за долгое время. Пресняков опубликовал ссылку на интервью, которое он дал для шоу Стаса Ярушина «МузЛофт». Выпуск был снят еще до того, как внук Пугачевой перебрался в Калифорнию, однако в нем артист высказывает довольно пророческие фразы, применимые и к его нынешней ситуации.«Я готов всего себя отдавать! Даже если я занимался бы не медийными делами, то все равно большая аудитория меня знала, что-то обо мне говорили. И обо мне бы писали. Я родился в этом. Раз я уже попал в такую ситуацию, надо делать что-то настоящее. Пробивать свой путь, просачиваться сквозь эту ересь»,— заявил Никита. Напомним, после объявления в России частичной мобилизации появилась информация, что старшего сына Кристины Орбакайте едва не забрали в армию во время репетиции в театре. Позже Краснова эти сведения опровергла, но не стала уточнять, куда пропал Никита. Говорят, Пресняков воспользовался своим европейским гражданством и уехал в Эстонию, а оттуда – в США.