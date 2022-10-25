. Новолуние 25 октября 2022 года: что можно делать и что нельзя
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Новолуние 25 октября 2022 года: что можно делать и что нельзя

Новолуние 25 октября 2022 года: что можно делать и что нельзя

Новолуние октября будет значимым событием, и в этот день важно прислушаться к рекомендациям астрологов. Они помогут определиться с тем, что можно и нельзя делать в этот день.


25 октября будет не просто Новолуние. В этот день произойдет частичное солнечное затмение в созвездии Скорпиона, которое открывает коридор затмений. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru советуют быть осмотрительными и осторожными. Этот день связан со множеством неприятностей, избежать которых удастся благодаря своевременным рекомендациям астрологов.

Что можно делать в это Новолуние

Отдыхать и набираться сил. В день Новолуния энергетика пространства обновляется, поэтому сил становится меньше. Астрологи рекомендуют провести вторник без подвигов и больше отдыхать, чтобы избежать переутомления и связанных с ним проблем. Отложить стоит энергозатратные дела, которые могут быстро лишить сил и мотивации для дальнейших успехов.

Заниматься творчеством. Еще одно прекрасное занятие для снятия стресса и восстановления энергии — арт-терапия. Любой вид творчества будет полезен, и во вторник многие смогут раскрыть новые грани своего таланта. Творческие занятия успокаивают, а также помогают генерировать новые идеи, воплотить в жизнь которые удастся после завершения коридора затмений.

Следовать правилам. В день Новолуния есть риск оступиться, поэтому полагаться на интуицию или действовать, забыв о правилах, нельзя. В этот день важно соблюдать меру во всем, избегать неприятностей и не нарушать законов. Для того, чтобы день прошел удачно, не стоит начинать судебных тяжб, верить сплетням или передавать непроверенную информацию.


Заботиться о здоровье. Осень — непростое время, когда иммунитет снижается и появляется риск подхватить простудные заболевания. В связи с эти важно позаботиться о своем самочувствии, ввести в рацион полезные продукты и не отказываться от умеренной физической активности. Небольшие прогулки на свежем воздухе, плавание или занятия йогой помогут поддержать организм в тонусе.

Чего не стоит делать 25 октября

Начинать что-то новое. Начало коридора затмений — «смутное время», когда можно оступиться буквально в шаге от победы. В связи с этим так важно отказаться от старта новых проектов и повременить с важными делами. Астрологи рекомендуют не доверять на слово незнакомым людям и сторониться рискованных действий, особенно если их исход непонятен.

Тратить деньги на незапланированные покупки. В день Новолуния финансы лучше поберечь и не поддаваться на уговоры, которые могут исходить от мошенников. 25 октября есть риск приобретения некачественных или ненужных товаров, поэтому к каждой покупке нужно подходить с умом. Избежать лишних трат помогут и проверенные заговоры, способные сохранить деньги в целости и не допустить финансовых проблем.

Проявлять агрессию. Начало коридора затмений — время, когда настроение часто меняется. Это значит, что в такой период возрастает риск конфликтных ситуаций из-за повышенной агрессии или недопонимания. В такой день важно следить за своим настроением и сторониться людей, проявляющих не лучшие черты характера. Также важно помнить о перепадах настроения и в семейных отношениях. Уберечься от конфликтов поможет чуткость и забота о своих близких.

Переутомляться. В день Новолуния повышенная активность и трудоемкие дела быстро лишают жизненных сил, что не лучшим образом сказывается на настроении и самочувствии. В этот вторник астрологи рекомендуют соблюдать распорядок дня, нормализовать сон и заниматься простой работой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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