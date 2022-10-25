. "Новые люди" защитят предпринимателей от рейдерства

Вадим Карасев

Вице-спикер парламента, депутат фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков объявил о создании партийного комитета по защите прав предпринимателей от рейдерства.

Даванков сделал такое заявление сегодня, 25 октября, в ходе брифинга. Он назвал беспределом массовый отъём земель и собственности у предпринимателей в Краснодарском и Ставропольском крае.

"Беспредел творится не только на федеральном, но и зачастую на региональном уровне. Ко мне пришли уже десятки обращений от предпринимателей Ставрополья. Более 30 санаториев должны отойти в государственную собственность вместо того, чтобы развиваться как частный бизнес. Там работают более 10 тысяч сотрудников. У многих из них мужья и сыновья сейчас выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, а их в это время лишают работы. Все из-за того, что 30 лет назад какие-то чиновники якобы допустили ошибки при передаче объектов в частную собственность", – рассказал Даванков.

Государству требуют вернуть такие известные в регионе санатории как "Пятигорский Нарзан", "Арника" и "Солнечный", пансионат Шаляпинъ и другие. Их сотрудники уже направили президенту РФ обращение с просьбой о помощи.

"Предприниматели вложили миллиарды рублей, для того чтобы санатории развивались и развивалась туристическая отрасль. Но как всегда страдают предприниматели, а не реальные нарушители закона", – подчеркнул Даванков.

Депутат подчеркнул, что это не единичная ситуация. Поступает много обращений от предпринимателей Краснодарского края, у которых отнимают фермерские земли. По словам Даванкова, там выращивают известные на всю Россию компоненты для бренда "Краснодарская косметика", чай "Мацеста".

"По информации от Генпрокуратуры когда-то земельные участки были переданы из региональной собственности в муниципальную, а из муниципальной – в частную. Ошибка со стороны государства. А в итоге страдают предприниматели", – отметил депутат.

Первый круглый стол пройдёт уже в ноябре на площадке Госдумы.