. Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре
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Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре

Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре


Redfall от Bethesda выйдет в первой половине 2023 года, как сообщают разработчики. В рамках летнего шоу Xbox & Bethesda Showcase показали немало нового геймплея игры, плюс рассказали подробности о проекте.

Сегодня же разработчики опубликовали новый трейлер, который получил название «В ночь». В нем демонстрируются некоторые из врагов-кровопийцев, которых стоит ожидать в экшене.


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Напомним, Redfall выходит на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза игра будет в Game Pass. В игре будет кооператив до 4 игроков, но предполагает она и одиночное прохождение.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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