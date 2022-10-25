Новый трейлер Redfall от Bethesda показывает некоторых врагов в игре
Сегодня, 17:45 Вадим Карасев
Redfall от Bethesda выйдет в первой половине 2023 года, как сообщают разработчики. В рамках летнего шоу Xbox & Bethesda Showcase показали немало нового геймплея игры, плюс рассказали подробности о проекте.
Сегодня же разработчики опубликовали новый трейлер, который получил название «В ночь». В нем демонстрируются некоторые из врагов-кровопийцев, которых стоит ожидать в экшене.
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Напомним, Redfall выходит на Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза игра будет в Game Pass. В игре будет кооператив до 4 игроков, но предполагает она и одиночное прохождение.
По материалам: newxboxone