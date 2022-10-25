. Пересаженная печень может прожить больше ста лет

Вадим Карасев

Новое исследование предполагает, что человеческая печень может пережить своего владельца и после трансплантации прожить в общей сложности более ста лет. Используя базу данных пересадки органов United Network for Organ Sharing, ученые оценили возраст 253 406 печеней, пересаженных в период с 1990 по 2022 год. Оказалось, что 25 из них прожили более 100 лет. Четырнадцать органов всё еще находились в реципиентах, а самой старой печени, которую обнаружили ученые, было 108 лет.

Исследование, представленное на клиническом конгрессе Американского колледжа хирургов, может повысить доступность донорских печеней, сократив длинные очереди на получение органа за счет повышения возраста потенциальных доноров. «Мы смотрели на выживаемость до трансплантации — по сути, на возраст донора, — а также на то, как долго печень выживала у реципиента, — говорит ведущий автор исследования Яш Кадакиа из Юго-западной медицинской школы Техасского университета. — Печень — невероятно устойчивый орган… Мы используем доноров старшего возраста, у нас есть более совершенные хирургические методы, у нас есть достижения в области иммуносупрессии, и у нас есть лучшее соответствие факторов донора и реципиента. Всё это позволяет нам добиваться лучших результатов».

У 25 органов, достигших столетнего возраста, средний возраст доноров составлял 84,7 года, в то время как в прочих случаях средний возраст составлял 38,5 года. Все печени, дожившие до ста лет, просуществовали у реципиента не менее десяти лет, в то время как только 60 % остальных донорских печеней выживали через десять лет после трансплантации. Интересно, что исследователи обнаружили, что побочные эффекты от трансплантации печени, такие как диабет и донорские инфекции, были менее распространены у пациентов с пожилой печенью. Тем не менее частота отторжения через 12 месяцев для двух групп доноров была одинаковой.

Печень пользуется большим спросом: по данным Сети трансплантации органов, по состоянию на 19 октября 10 991 человек в США ожидает пересадки печени. В период с июня 2013 года по март 2018 года 8827 американцев умерли в ожидании донорской печени. Но эксперты обычно избегают трансплантаций от пожилых доноров, так как на этих органах накапливается больше рубцов от алкоголя, ожирения и инфекций. «Раньше мы старались избегать использования печени от пожилых доноров, — говорит один из авторов исследования Кристин Хуан. — Если мы сможем разобраться, что особенного среди этих доноров, мы потенциально сможем получить больше доступных органов для трансплантации». Исследователи надеются в ходе дальнейшего изучения столетних печеней выявить биомаркеры, указывающие на потенциальную продолжительность жизни органа.