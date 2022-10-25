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Победитель "Лидеров России" Гневашев назначен на высокий пост в РЖД

Победитель "Лидеров России" Гневашев назначен на высокий пост в РЖД

Победитель конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Виктор Гневашев занял пост первого заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги.

В новой должности он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.


"Вопросы финансово-экономического блока мне хорошо знакомы по работе на предыдущей должности, поэтому не могу сказать, что они для меня новые. Сейчас я буду в равной степени также курировать стратегическое развитие и эффективную реализацию корпоративной политики компании", – рассказал Гневашев.

Виктор Гневашев родился в городе Коркино Челябинской области в 1976 году. Учился в Южно-Уральском государственном университете, параллельно работал в компании "Связьинформ". По окончании университета получил красный диплом. Начинал бухгалтером-аналитиком в локомотивном депо "Челябинск" Южно-Уральской железной дороги. За 20 лет успел пройти в этой структуре все ступени карьерного роста. В 2019 году вошел в число победителей конкурса "Лидеры России".

«Конкурс "Лидеры России" стал для меня мощным импульсом в развитии. Ценная обратная связь от наставников, опыт общения с участниками со всей России, грант на обучение – все это уникальные инструменты для самореализации, которые шаг за шагом повлияли на мою карьерную навигацию. Я стал мыслить другими масштабами, оценивать свой потенциал с точки зрения вклада в развитие страны. Конкурс дал мне вторую жизнь! Но главное – дал возможность стать причастным к полезным государственным и общественным инициативам, которые работают в интересах России!», – рассказал Гневашев.

За прошедшие сезоны конкурса "Лидеры России" назначение на высокие должности получили более 370 конкурсантов.

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По материалам: uposters.ru

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