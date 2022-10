. Похоже, Age of Empires 2 Definitive Edition выходит на приставках Xbox — стратегия получила рейтинг

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft в рамках стрима к 25-летию серии Age of Empires обещает интересные анонсы. Ранее появлялись намеки, что анонсы будут касаться, в том числе, игроков с приставками Xbox. Похоже, что первый анонс уже известен — игра Age of Empires 2 Definitive Edition выйдет на приставках Xbox.

На сайте рейтингового агентства PEGI игра Age of Empires 2 Definitive Edition получила рейтинг для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. В качестве даты выдачи рейтинга указано 25 октября, то есть сегодня. Вероятно, анонс произойдет в рамках трансляции, и можно в ближайшее время (если не сегодня же) ожидать релиз игры на Xbox One и Xbox Series X | S, плюс в подписке Game Pass.





Напомним, ранее неоднократно появлялись слухи о возможном выходе Age of Empires 4 на приставках Xbox. Не исключено, что анонс последней, на данный момент, части серии для Xbox тоже случится на трансляции к 25-летию.