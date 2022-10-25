. Полезные хитрости: как жесткое мясо сделать мягким для разных рецептов

Жесткое мясо может испортить любое блюдо. Но есть несколько простых рекомендаций, придерживаясь которых можно сделать его мягким.

Способы, которые помогут сделать мясо мягким

Есть много способов, благодаря которым можно смягчить мясо. Все зависит от блюда, которое нужно приготовить.

Самым доступным методом, позволяющим мясу стать мягче, является добавление горчицы. Для этого потребуется натереть продукт и отправить на ночь в холодильник. Утром мясо достать и можно приступать к приготовлению.

Горчицу можно смешать с двумя ложками меда — это придаст маринаду приятный вкус. Маринованное таким способом мясо можно запекать в духовке или тушить на сковороде.





Смягчить мясо можно, если его натереть майонезом, лимоном и залить кефиром, оставив мариноваться на ночь.

Если мясо нужно варить, то в бульон потребуется влить пару ложек водки, уксуса или же лимонного сока.

Помимо всех вышеуказанных способов, мясо можно смягчить при помощи соды. Если оно старое и слишком жесткое, то его нужно натереть содой и поместить в холодильник минимум на пару часов. После истечения времени его промывают и приступают к приготовлению.

Соду можно добавлять и в сам бульон, если мясо во время варки покажется не совсем мягким. Но такой бульон уже будет непригодным для дальнейшего использования и употребления.

Что делать, если мясо получилось жестким

Не стоит расстраиваться, если оно оказалось жестким, ведь эта задача легко решается. Мясо нужно порезать на небольшие кусочки, поместить в емкость для запекания, залить смесью соды и сметаны. Форму прикрыть фольгой и поставить на час в духовку, выставив маленький огонь.





Жесткое мясо можно запекать в духовке, выложив его на овощи. В процессе приготовления овощи пустят сок, а мясо станет значительно мягче. Поскольку овощи готовятся намного быстрее, то для мяса потребуется некоторое время, поэтому тушить его нужно при низкой температуре.

Что сделать, чтобы мясо приготовилось быстрее

Чтобы как можно быстрее приготовить мясо, бульон не следует солить. Ее необходимо добавить ближе к концу приготовления — за 10 минут до отключения.

Чтобы мясо приготовилось как можно быстрее, его необходимо помещать в кипяток. Также можно добавить немного уксуса во время варки мяса, только потом этот бульон уже не пригоден к употреблению.

Как сделать мягким мясо для гуляша и тушения

Для приготовления гуляша жесткое мясо не подходит. Чтобы оно стало мягче, можно замариновать его в майонезе либо кефире. Смягчить мясо позволит уксус и сок лимона. Потребуется его натереть указанным составом и оставить мариноваться на ночь. Утром уже можно приступать к его приготовлению.





Сделать мясо намного мягче позволят сливки и сметана. При этом готовить его необходимо в кастрюле с закрытой крышкой и на слабом огне.

Лучше всего гуляш делать в духовке, а не на сковороде, тогда он получится намного нежнее и вкуснее.