. Поляки начали присматриваться к товарам с истекающим сроком годности

Вадим Карасев

Fakt: полякам приходится покупать товары с истекающим сроком годности из-за взлетевших цен

Жители Польши, столкнувшись с необходимостью экономить, начали присматриваться к товарам с истекающим сроком годности. Об этом сообщает портал Fakt.

Отмечается, что полякам также приходится выбирать товары по скидке на фоне взлетевших цен. Подорожание коснулось каждого товара в магазинах, и жители обеспокоены тем, что будут вынуждены отказаться от некоторых продуктов, если ситуация с ценами не наладится. Респонденты издания полагают, что нынешние условия тотальной дороговизны являются следствием пандемии, конфликта на Украине, кризиса и ситуации в стране.

На сегодняшний день инфляция достигла 17,2 процента, однако, по словам опрошенных, реальный рост цен кажется более значительным, говорится в материале. «Как долго еще можно затягивать пояса?» — вопрошает Fakt.

Ранее стало известно, что большинство европейцев начали экономить на еде. Сообщалось, что 71 процент респондентов на шести ключевых рынках Европы рассказал о «существенном сокращении» своих расходов. Подобная ситуация произошла впервые со времен 1970-х годов, когда мир столкнулся с нефтяным кризисом.