. Пользователи Твиттера показали, как выглядят вблизи «лица» насекомых. И это плюс одна причина их бояться

Страх насекомых — довольно популярная фобия. Но можно вывести её на новый уровень, если посмотреть как выглядят головы насекомых на макроснимках. Надо отметить, что их мордашки зачастую совсем не кажутся симпатичными и дружелюбными. Вот, например, пользовательница Твиттера обнаружила фото муравьёв, которые выглядят как злобные монстры из ужастиков.

В Твиттере обнаружили, что муравей под микроскопом выглядит довольно пугающе

Есть место иллюзии





Да, то, что кажется на этом фото глазами, на самом деле усики. А глаза находятся чуть дальше, по бокам головы. Вот такая занимательная анатомия муравья!

Природа давно уже всё придумала

Басня Крылова становится понятнее

Актуальные мемы подъехали

Этот мем родился из скрина переписки девушки, которая ожидала на свидании парня. Но он сфотографировал её и сказал, что не придёт. Эта переписка стала шаблоном для мемом, куда вместо фотографии девушки вставляют другие снимки, доводящие ситуацию до ещё большей абсурдности. Минута пояснительной бригады закончена, вернёмся к муравьям.

Немного детских воспоминаний

Люди посчитали, что шока от этих кадров недостаточно, и принесли ещё!

Ещё парочка симпатичных мордашек

Приветик

Мухи недалеко улетели

Если вы их всех боитесь, мы нашли защитника

Ещё один долгоносик

И вот вам красавчик напоследок

«Что же ты такое?» — вопрошает пользователь Твиттера. А мы знаем, что это глубоководный червь. Потому что у нас есть пост с множеством удивительных макроснимков. Обязательно посмотрите.